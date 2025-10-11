Пензионисан војни коњ који је пројурио кроз Лондон

11.10.2025
Војни коњ Квекер, који је пројурио кроз Лондон након што се уплашио грађевинских радова у априлу прошле године, пензионисан је послије опоравка од повреда у Коњском фонду у Бакингемширу.
Квекер, који има 15 година, био је један од пет коња који су се уплашили због пада грађевинског материјала низ жлијеб поред њих, током вјежбе у Белгравији у априлу прошле године.
Четири припадника службе пала су тада са коња, а животиње које су слободно трчале ударале су у возила и вјетробранско стакло паркираног двоспратног туристичког аутобуса.
У том инциденту биле су повријеђене четири особе, на три одвојене локације за само десет минута, међу којима се један инцидент догодио у Бакингемској палати.
Полиција у Лондону је успела да ухвати коње након скоро пола сата од како су побјегли са Вилтон Кресента, а снимци два уплашена коња који прекривени крвљу јуре улицама Лондона доспјели су тада на насловне стране свијета.
Квекер и још један коњ, Вида, били су тешко повријеђени и провели су вријеме опорављајући се у Коњском фонду у Бакингемширу, који се брине о коњима за помоћ већ 139 година, преноси Sky news.
