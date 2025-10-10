Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

Извор:
Данашњи датум 10.10. сматра се најмоћнијим даном за привлачење среће, обиља и позитивних промјена.
Према вјеровањима, данашњи датум отвара енергетски канал који омогућава да се жеље брже остваре.
То је тренутак када су универзум и човјек у посебној повезаности, па се препоручује да се фокус ставља на позитивне мисли и циљеве.
Стручњаци савјетују да се данас обавезно уради неколико једноставних ритуала који могу да призову изобиље и нову енергију.
Очистите свој дом од непотребних ствари како бисте ослободили простор за нову енергију.
Упалите свијећу или тамјан и замислите жељу везану за срећу и финансијски напредак. Ставите новчић или неки симбол обиља на прозор или сто, као знак отворености за просперитет.
Данас треба изговарати афирмације које потврђују вјеру у сопствену снагу и могућност привлачења обиља. Реченице попут "Отворен/а сам за срећу и богатство“ или "Новац и радост слободно улазе у мој живот“ додатно појачавају енергију дана.
Данашњи дан доноси прилику да се ослободите негативне енергије и отворите врата срећи и новцу.
