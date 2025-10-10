Успио да уштеди преко 100.000 евра придржавајући се само једног правила

10.10.2025
Самсом није увијек био штедљив, али су га извјештаји о милионима пензионера који живе у сиромаштву „преплашили“ и навели да размишља о финансијској сигурности у старости. Како би обезбиједио миран одлазак у пензију, одлучио је да што више смањи трошкове – не троши се на непотребне ствари, ријетко излази, не пије алкохол и све оброке спрема код куће.
Његов циљ је јасан: новац који уштеди планира да искористи за куповину дома у ком ће провести старост или луксузна путовања у Европу. Захваљујући строгим правилима штедње, Самсом очекује да ће моћи да се пензионише са 58 година, скоро десет година раније од просјека, са пола милиона фунти у свом пензионом фонду.
Самсомова навика штедње почела је током студија. „Први пут када сам добио четири цифре на свом рачуну кроз студентске стипендије, одлучио сам да никада нећу узимати новац здраво за готово“, рекао је он за Метро. Поред тога, повремено је радио и као студентски амбасадор, што му је обезбјеђивало додатне приходе.
Права посвећеност штедњи почела је 2015. године, када је добио прву изјаву о пензији након што је почео да ради као портпарол. Видјевши колика би могла да му буде пензија, одлучио је да повећа доприносе у пензиони фонд.
Данас зарађује више од 4.000 фунти мјесечно, од чега:
3.000 фунти долази од плате,
500 фунти од камата на штедњу,
500 фунти и више од улагања у потцијењене акције.
Његови фиксни трошкови су 1.400 фунти (кирија, режије, храна), док за пензију издваја 750 фунти мјесечно. Остатак је подијељен између неопорезивих штедних рачуна (ИСА) и фиксних депозита.
Самсом признаје да његова стратегија долази са одређеним жртвама, али вјерује да су вриједне труда. Међу правилима којих се стриктно придржавају су:
Без оброка у ресторанима – „Не видим смисао у плаћању хране коју могу сам да кувам“.
Минимална дружења – иде само на вјенчања и рођендане блиских чланова породице.
Без алкохола и цигарета – „Ако ми нешто не треба, не радим то“.
Нема аутомобила и нема међународних путовања – путује само ако је неопходно.
Његов дневни мени је једноставан и невјероватно јефтин:
Доручак: овсена каша – 1 кг за само 90 п
Ручак: ротира између пилетине са листовима салате, сендвича од парадајза или резанаца са куваним јајима
Вечера: домаћи рижото од пржене пилетине, тјестенина са месом или вегетаријански варива
Поред тога, Самсом изјбегава куповину онога што он назива „емоционално обезвријеђеном имовином“ (ЕДА)—импулсивне куповине вођене емоцијама које брзо губе вриједност.
Иако би се многима његов начин живота учинио превише рестриктивним, Самсом тврди да му ништа не недостаје. Највише ужива у мирним вечерима код куће, уз здрав оброк и омиљену серију.
Његова филозофија штедње не изненађује када се узме у обзир шира економска ситуација. Према Уреду за националну статистику Уједињеног Краљевства (ОНС):
57% Британаца (26 милиона) смањило је потрошњу која није неопходна
За 35% (16 милиона) смањени су трошкови за храну и основне потрепштине
23% (11 милиона) користи уштеђевину за покривање трошкова
13% (6 милиона) се више ослања на кредитне картице
Зато Самсом истиче да људи разумију његов начин размишљања и подржавају га када одбије скупе изласке.
„Свака жртва је вриједна тога“, каже он, додајући да не штеди да би имао новац на папиру, већ зато што вјерује да је финансијска сигурност кључна, поготово што људи данас живе дуже него икада раније.
На крају свима поручује: „Можда вам се пензија сада не чини важном, али ако почнете да улажете на време, будући ’ви’ ће вам бити захвални.
