Logo

Са ова три хороскопска знака је најтеже живјети

10.10.2025

14:29

Коментари:

0
Са ова три хороскопска знака је најтеже живјети
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Некима је за осјећај сређеног и успјешног живота потребна потпуна организованост, док се други сасвим добро сналазе у потпуном хаосу.

Да ли сте се икада запитали да ли је ваш неуредан живот посљедица љењости или једноставно ваше природе?

Можда вам се чини да се партнер не труди довољно да склони своје прљаве чарапе?

Вјеровали или не, понекад је неред записан и у звијездама, односно у особинама одређених хороскопских знакова.

Ово су три хороскопска знака са којима је најтеже живјети.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Ова 3 хороскопска знака ће имати судбински сусрет до 6. новембра

Рак

Ракови без проблема живе у нереду, прије свега зато што су изразито носталгични. Тешко се одвајају од предмета који их подсјећају на лијепе успомене.

Било да је то бакин порцулан или хаљина у којој су имали најљепши састанак, они не могу да се опросте од ствари које им буде емоције.

Управо та њихова потреба да чувају успомене често их доводи до велике збрке и гомиле ствари које се никад не баце.

Horoskop

Занимљивости

Ови хороскопски знакови се најбоље осјећају код своје куће

Близанци

Близанци су изузетно друштвене особе које ће прије изабрати освјежавајући коктел у добром друштву него генерално чишћење.

Ово весело и радознало знамење стално тражи нову забавну стимулацију, а поспремање сигурно није високо на њиховој листи приоритета.

Horoskop

Занимљивости

Фризерски хороскоп: Ово је идеална фризура за сваки знак

Водолија

Водолије су познате као дубоки мислиоци, што често значи да им је поспремање на посљедњем мјесту.

Замолите Водолију да опере суђе, и велика је вјероватноћа да ће умјесто тога узети занимљиву књигу и почети да вам објашњава њен садржај у детаље.

Њима је много важније шта размишља главни јунак књиге него на којој температури треба опрати постељину, преноси Нова.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

Хроника

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

3 ч

0
Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

Сцена

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

3 ч

0
Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

Тенис

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

3 ч

0
Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

Сцена

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

3 ч

0

Више из рубрике

Рендгенски снимак затвореника шокирао полицајце, хитно оперсан!

Занимљивости

Рендгенски снимак затвореника шокирао полицајце, хитно оперсан!

4 ч

0
Људи су се плашили овог поврћа и мислили да је отровно, али данас га сви имамо код куће

Занимљивости

Људи су се плашили овог поврћа и мислили да је отровно, али данас га сви имамо код куће

5 ч

0
Ови знакови су највећа злопамтила

Занимљивости

Ови знакови су највећа злопамтила

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ови хороскопски знакови се најбоље осјећају код своје куће

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

05

Трамп захвалио Путину за подршку у вези са Нобеловом наградом

17

59

Занимљиви разлози: Зашто се у неким државама вози лијевом страном

17

56

У пластенику у дворишту куће узгојио 50 килограма марихуане

17

44

ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

17

44

Меланија Трамп изненадила: ''Имам директне састанке и позиве са Путином''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner