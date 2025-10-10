Logo

Људи су се плашили овог поврћа и мислили да је отровно, али данас га сви имамо код куће

Извор:

Индекс

10.10.2025

12:50

Коментари:

0
Људи су се плашили овог поврћа и мислили да је отровно, али данас га сви имамо код куће
Фото: Pixabay / congerdesign

Парадајз је сада познат као уобичајено поврће и дио је скоро сваке кухиње. Стављамо га у сендвиче, на пицу, у сосове, супе, салате...

Тешко је замислити кување без њега. Али у почетку - људи су га се плашили. Када је стигао у Европу из Америке, сматран је отровном биљком. И то не без разлога.

Од сумњиве биљке до опасне хране

Парадајз потиче из Јужне Америке, гдје су га прије хиљадама година гајили народи попут Астека и Инка. У Европу је стигао у 16. вијеку, након што су га донијели шпански конквистадори. Али умјесто да постане хит, завршио је као украсна биљка у баштама аристократије.

Газа

Свијет

Ево када ће званично бити потписан споразум између Израела и Хамаса

Парадајз припада породици пасуљица (Solanaceae), исто као и пасуљице, беладона и кукурек - познати по својим токсичним својствима. Плод парадајза је изгледао егзотично, али и сумњиво - његова црвена боја и сјајна кора нису уливале поверење.

Поред тога, десило се још нешто: киселина у парадајзу би реаговала са оловним тањирима и прибором за јело, што је било уобичајено међу богатијим класама у то вријеме. Људи би заиста искусили симптоме тровања након што би их конзумирали – али нису знали да је кривац заправо олово, а не парадајз. Тако је ова сада већ култна намирница стекла репутацију отрова.

Први пут је коришћен у Италији

Проћи ће још неколико вијекова прије него што ће парадајз освојити кухиње Европе. Први су га користили италијански кувари, и то не елита, већ обични људи. Већ у 18. вијеку појавили су се први рецепти са парадајз сосом. На југу Италије постао је свакодневно јело, а касније и незаобилазан - посебно уз тјестенину.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Савјети

Приједлог славске трпезе за Михољдан: Од предјела, преко сочне прасетине, до чувене торте

У 19. вијеку, појавом индустријске прераде хране, парадајз је почео да се конзервира - и ту је почео његов незаустављиви успон. Појавили су се конзервирани ољуштени парадајз, пасирани парадајз, кечап, а затим и глобална популарност захваљујући италијанским емигрантима који су га понијели са собом - у Америку, Аустралију и даље.

Данас је парадајз међу најконзумиранијим воћем на свијету (да, технички јесте воће), једна од најважнијих пољопривредних култура и кључни састојак у хиљадама рецепата, од пице и сосова до сокова и гаспача.

Још неколико занимљивих ствари

Парадајз садржи ликопен, моћан антиоксиданс који се лакше апсорбује када се кува - што значи да су сосови од парадајза заправо веома здрави.

илу-мода-24092025

Стил

Ова боја је хит јесени: Ако имате капут у овој нијанси водите

У Француској и Енглеској називана је „јабуком љубави“ јер се вјеровало да има афродизијачка својства.

Први кечап није био направљен од парадајза - био је направљен од ферментисане рибе! Парадајз се тек касније појавио у рецепту.

У 19. вијеку у САД је вођена права судска дебата о томе да ли је парадајз воће или поврће - данас се званично третира као поврће.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

парадајз

Hrana

recepti

zanimljivosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Монтгомери: Куртијев највиши циљ је етничко чишћење Срба са Косова

Србија

Монтгомери: Куртијев највиши циљ је етничко чишћење Срба са Косова

2 ч

0
Ови знакови су највећа злопамтила

Занимљивости

Ови знакови су највећа злопамтила

2 ч

0
Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

Србија

Пореска контрола код више од половине печењара и рибарница уочила неправилности

2 ч

0
Бивши робијаш потпуно преокренуо свој живот: Данас се бави моделингом, а овако је изгледало његово дјетињство

Свијет

Бивши робијаш потпуно преокренуо свој живот: Данас се бави моделингом, а овако је изгледало његово дјетињство

2 ч

0

Више из рубрике

Ови знакови су највећа злопамтила

Занимљивости

Ови знакови су највећа злопамтила

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ови хороскопски знакови се најбоље осјећају код своје куће

6 ч

0
Ова 3 хороскопска знака ће имати судбински сусрет до 6. новембра

Занимљивости

Ова 3 хороскопска знака ће имати судбински сусрет до 6. новембра

7 ч

0
Смијеши им се озбиљан кеш: Сјајан период је пред три знака

Занимљивости

Смијеши им се озбиљан кеш: Сјајан период је пред три знака

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner