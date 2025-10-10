Људи су се плашили овог поврћа и мислили да је отровно, али данас га сви имамо код куће

Извор:
Парадајз је сада познат као уобичајено поврће и дио је скоро сваке кухиње. Стављамо га у сендвиче, на пицу, у сосове, супе, салате...
Тешко је замислити кување без њега. Али у почетку - људи су га се плашили. Када је стигао у Европу из Америке, сматран је отровном биљком. И то не без разлога.
Од сумњиве биљке до опасне хране
Парадајз потиче из Јужне Америке, гдје су га прије хиљадама година гајили народи попут Астека и Инка. У Европу је стигао у 16. вијеку, након што су га донијели шпански конквистадори. Али умјесто да постане хит, завршио је као украсна биљка у баштама аристократије.
Парадајз припада породици пасуљица (Solanaceae), исто као и пасуљице, беладона и кукурек - познати по својим токсичним својствима. Плод парадајза је изгледао егзотично, али и сумњиво - његова црвена боја и сјајна кора нису уливале поверење.
Поред тога, десило се још нешто: киселина у парадајзу би реаговала са оловним тањирима и прибором за јело, што је било уобичајено међу богатијим класама у то вријеме. Људи би заиста искусили симптоме тровања након што би их конзумирали – али нису знали да је кривац заправо олово, а не парадајз. Тако је ова сада већ култна намирница стекла репутацију отрова.
Први пут је коришћен у Италији
Проћи ће још неколико вијекова прије него што ће парадајз освојити кухиње Европе. Први су га користили италијански кувари, и то не елита, већ обични људи. Већ у 18. вијеку појавили су се први рецепти са парадајз сосом. На југу Италије постао је свакодневно јело, а касније и незаобилазан - посебно уз тјестенину.
У 19. вијеку, појавом индустријске прераде хране, парадајз је почео да се конзервира - и ту је почео његов незаустављиви успон. Појавили су се конзервирани ољуштени парадајз, пасирани парадајз, кечап, а затим и глобална популарност захваљујући италијанским емигрантима који су га понијели са собом - у Америку, Аустралију и даље.
Данас је парадајз међу најконзумиранијим воћем на свијету (да, технички јесте воће), једна од најважнијих пољопривредних култура и кључни састојак у хиљадама рецепата, од пице и сосова до сокова и гаспача.
Још неколико занимљивих ствари
Парадајз садржи ликопен, моћан антиоксиданс који се лакше апсорбује када се кува - што значи да су сосови од парадајза заправо веома здрави.
У Француској и Енглеској називана је „јабуком љубави“ јер се вјеровало да има афродизијачка својства.
Први кечап није био направљен од парадајза - био је направљен од ферментисане рибе! Парадајз се тек касније појавио у рецепту.
У 19. вијеку у САД је вођена права судска дебата о томе да ли је парадајз воће или поврће - данас се званично третира као поврће.
