Хороскоп за 11. октобар: Шта нам звијезде данас поручују?

11.10.2025
09:02
Коментари:0
Шта нам звијезде доносе данас?
Овнови ће ове суботе имати прилику да заврше заостале обавезе и направе план за наредну седмицу; ако будете упорни, успјећете да ријешите чак и оно што сте мислили да је заборављено. Могуће је да ћете током дана добити поруку или позив који ће вас пријатно изненадити. Они у вези могу осјећати потребу за отвореним разговорима. Обратите пажњу на унос течности и одмор.
Свијет
Медведев: Путин придаје велики значај односима са Пјонгјангом
Биковима је дан погодан за договоре, нарочито ако планирате да нешто потпишете или усмено потврдите, те будите пажљиви у преговорима. Ваша смиреност ће вам донијети предност. Они у вези могу планирати заједнички излазак или посјету пријатељима, док слободни могу упознати особу са сличним интересовањима у опуштеној атмосфери. Потребна вам је шетња или благи тренинг за растерећење.
Близанци ће данас бити пуни идеја и доста комуникативни, па је ово добар тренутак да представите своје приједлоге или да затражите подршку за нове пројекте. Они у вези ће имати потребу за више слободе и спонтаности, па је заједнички излет или краћи пут одлична опција. Имате осјетљив нервни систем, па одвојите вријеме за релаксацију.
Свијет
Мајка сломљена од бола: Пронашла кћерку (18) мртву у кревету након журке
Ракови ће бити фокусирани на практичне обавезе и финансије, те је могуће да ћете добити признање за труд или завршити неки дуготрајан посао. Дан је повољан за емотивно зближавање са партнером кроз мирне и искрене разговоре, а слободнима се отвара могућност да обнове контакт са особом из прошлости. Имате осјетљив стомак, па припазите шта једете.
Лавови ће осјећати налет енергије и самопоуздања, стога је идеално да започнете нешто ново или да завршите заостале обавезе. Они у вези могу планирати заједничко вече или присуствовати догађају који им прија обома, а слободнима се може указати прилика за ново познанство у забавном окружењу. Здравље је одлично, без значајних упозорења.
БиХ
Амиџић сутра о успостављању рецирпоцитета у поврату ПДВ-а
Дјевице ће бити прецизне и организоване, па ћете све стићи да урадите; ово је добар дан за планирање буџета и рјешавање папирологије. Партнер ће цијенити вашу бригу и подршку, а слободне Дјевице могу упознати особу која им дјелује озбиљно и стабилно, можда кроз посао. Потребно је да се опустите, а лагана шетња или медитација су идеалан избор.
Ваге данас могу пожељети да уљепшају радну атмосферу и поправе односе са сарадницима, те очекујте позитиван одговор на вашу иницијативу. Они у вези могу провести дан у интимној атмосфери, док слободне Ваге могу неочекивано привући пажњу особе из окружења или током краћег путовања. Одржавајте баланс кроз одмор и правилну исхрану.
Друштво
Какво нас вријеме очекује током дана?
Шкорпије ће имати појачану интуицију и јасно ћете знати како да приступите проблемима. Данас можете добити повјерење надређених. Они у вези могу доживјети емотивну дубину и искреност кроз разговоре, док слободне Шкорпије могу упознати особу која их интригира на први поглед. Обратите пажњу на унос течности и довољно сна.
Стријелчеви ће бити склони брзом доношењу одлука, па је важно да се прво консултујете или све добро провјерите. Они у вези могу жељети више слободе и узбуђења, а заједнички излет или спорт могу бити одлични. Потребна вам је физичка активност за ослобађање вишка енергије.
Друштво
Упозорење за возаче: Одрони на више путних праваца
Јарчевима је повољан дан за дугорочно планирање и договоре са особама од ауторитета, јер ваша озбиљност и усклађеност доноси резултате. Они у вези могу стабилизовати однос кроз заједничке циљеве или планове за будућност. Здравље је без већих проблема, али пазите на кичму и држање.
Водолије ће бити оригиналне и пуне нових идеја, па је могуће да ћете изненадити сараднике својим приступом. Они у вези могу изненадити партнера неким финим гестом, док слободне Водолије могу упознати особу у неочекиваном окружењу. Потребан вам је ментални одмор - избјегавајте преоптерећење информацијама.
Свијет
Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику
Рибе ће бити интуитивне и проницљиве; данас можете уочити детаље који другима промичу, што вам даје предност. Они у вези могу провести дан у разговору или планирању заједничког времена, а слободне Рибе могу неочекивано добити поруку или доживјети сусрет са особом која их интригира. Здравље је врло добро, без озбиљнијих упозорења.
Здравље
4 ч0
Србија
4 ч0
Регион
4 ч0
Друштво
4 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
39
12
36
12
30
12
28
12
18
Тренутно на програму