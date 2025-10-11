Пелет у Српској све скупљи

Извор:
РТРС
11.10.2025
21:04
Коментари:0
Цијена овог енергента је нагло порасла, а потражња премашује понуду. Цијена за једну тону пелета већа је од 500 марака.
Зима још није почела, али је зато борба за пелет у пуном јеку.
У домаћим фабрикама потврђују да су све залихе продали. Произвођачи кажу да је сезона гријања ове године почела раније што је један од разлога за повећану потражњу.
"Слободно могу рећи да је цијена пелета у односу на прије два мјесеца отишла за 100 КМ по тони. За очекивати је да ће до краја периода прибављања огрева, да ће цијена расти до максималне дозвољене цијене. Имам повратну информацију да су залихе сведене на нулу и да су листе чекања до мјесец дана", навео је Ђорђе Ивановић, руководилац производње у једној фирми.
"Усљед нагле потражње, наравно да не могу да задовоље све потребе домаћег становништва. Буквално, дневне производње могу одмах да се пласирају, дуге су листе чекања на за испоруку", додао је Игор Андрић, секретар Удружења шумарства и прераде дрвета при Привредној комори Републике Српске.
Стручњаци и произвођачи апелују на грађане да пелет купују неколико мјесеци пред сезону гријања како би избјегли несташицу, дуге листе чекања и како се овакав сценарио не би поновио.
"Период од прољећа до љета, ја сам и апеловао на становништво да се снабдјева на вријеме, до љета док је цијена била повољнија а понуда била боља и већа", истакао је Зоран Ђурашиновић, предсједник Удружења дрвопрерађивача, извођача радова у шумарствима, превозничких предузећа шумских сортимената Републике Српске.
"Ми смо имали ситуацију да смо у августу вукли потрошаче за рукав. Питали јесу ли се снабдјели, хоће ли код нас куповати итд. Онда се десила ова нагла потражња. До краја августа је била цијена сасвим прихватљива, 400-450 КМ", истакао је за РТРС Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ.
Из Удружења потрошача поручују да је свако поскупљење удар на кућни буџет, међутим пелет у Српској је и даље јефтинији него у многим земљама региона.
"Цијене пелета у региону су много веће него Републици Српској, гдје је цијена пелета у зависности од врсте од 450 до 550 КМ, док је нпр. у Србији 42.000 динара што је око 700 КМ", напоменуо је Драган Јошић, Удружење за заштиту потрошача реакција, пише РТРС
Наредних мјесеци се не очекује појефтињење пелета, али према ријечима произвођача може се рачунати на стабилизацију тржишта и бољу снабдјевеност свим енергентима.