МТВ гаси канале у Европи

Извор:
Танјуг
11.10.2025
21:26
Коментари:0
Америчка медијска компанија "Парамаунт" припрема се за повлачење са телевизијског тржишта, а у оквиру плана више канала МТВ широм Европе биће угашено крајем године.
Затварање ће обухватити канале МТВ музика, МТВ осамдесете, МТВ деведесете, Клуб МТВ и МТВ лајв у Великој Британији.
Сви ће престати да се емитују 31. децембра 2025. године.
Водећи МТВ канал, МТВ ха-де, који се сада углавном фокусира на ријалити и забавне формате, остаће доступан.
Одлука је резултат пада гледаности телевизијских музичких канала у дужем периоду, јер се гледаоци све више окрећу платформама као што су "Јутјуб" и "Тикток" за музичке спотове.
Култура
Преминула Дајана Китон
Крајем године очекује се затварање канала MTV, Тин ник, Ник мјузик, Комеди централ екстра и Парамаунт нетворк у земљама централне и источне Европе, укључујући Пољску и Мађарску.
Слични извјештаји појавили су се из регије Бенелукса.
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
12 ч0