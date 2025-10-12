Logo

Стојковић понудио оставку, не путује у Андору

12.10.2025

07:00

Стојковић понудио оставку, не путује у Андору
Фото: Агенција Анадолија

Селектор Србије Драган Стојковић Пикси рекао је након пораза у Лесковцу од Албаније да је понудио оставку.

- Да вам кажем, већ сам обавио разговор са предсједником и генералним секретаром. Понудио сам моју оставку, наравно. Тако да, овај пораз нисам очекивао и то са екипом која је главни ривал, преузимам одговорност, једини сам кривац. Тако да, што се тога тиче немојте бринути, жао ми је што смо изгубили утакмицу. Али то је тако у спорту и у животу и у фудбалу, али бит ће времена да причамо о другим стварима. Неко као одговорно лице, то сам сигурно ја, показао сам много пута. Понудио сам моју оставку - рекао је Стојковић.

Прокоментирао је и предстојећи меч против Андоре.

- Што се тиче времена, специфично је. Не путујем ја, мислим да је потпуно ирационално да путујем са екипом. То сам рекао, рекао сам да не идем за Андору. Утакмицу ће водити први помоћник Горак Ђоровић. Претпостављам да ће и они нешто рећи по том питању, не сада, већ сутра сигурно. Све је то живот, не треба правити драму око тога - закључио је Стојковић.

