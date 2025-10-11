Logo

Сутра је Михољдан, празник за који важи важно народно вјеровање

Извор:

Она

11.10.2025

16:05

Коментари:

0
Фото: АТВ

Српска православна црква у недјељу прославља Михољдан, дан који се у црквеном календару гледа као на црно слово.

Празник је посвећен Светом Кириjаку Отшелнику, односно Светом Михољу, светитељу и мученику који је оставио дубок траг.

Иако је многе снијег у октобру изненадио, за овај празник постоји вјеровање да тек после њега долази права јесен.

По предању увијек је макар један дио дана сунчан, па постоји израз "михољско љето" или касно љето, а који означава неколико топлих дана који се поклопе са средином октобра.

Многе породице за крсну славу имају Михољдан и овај светац се сматра заштитником морепловаца. Слави се мрсном или посном трпезом, а све у зависности да ли је у сриједу или петак, који су дани када се слави посно.

Шта се не ради на овај празник?

По народном вјеровању се на овај празник не раде кућни послови, али би требало да се заврше сви послови ван куће који не могу да чекају зиму. Такође, вјеровање је да се на овај дан не треба вјенчавати, иако је октобар идеалан за обављање чин вјенчања. После Михољдана, пожељно је да се почне са припремама за зиму.

Ко је Киријак Отшелник?

Киријак Отшелник рођен је 448. године у Коринту, на Пелопонезу, током владавине византијског цара Теодосија Млађег. Потиче из угледне свештеничке породице, од оца Јована и мајке Евдокије. Од дјетињства је показивао заинтересованост за Свето писмо, био је постављен за чтеца, први степен свештенства, саборне цркве у родном граду.

У 18. години одлази у Јерусалим код Светог Јевтимија, који је у њему прозрео великог духовника. Тамо се убрзо и замонашио, преноси Она.рс.

Miholjdan

СПЦ

