Кремљ: Молдавија прави озбиљну грешку, стварајући од Русије непријатеља

Извор:

Sputnjik

12.10.2025

08:45

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Молдавија понавља грешке покушавајући да од Русије направи непријатеља, изјавио је за руске медије портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков, коментаришући усвајање нове војне стратегије у Кишињеву.

Према ријечима представника Кремља, нова стратегија Молдавије представља наставак конфронтационе политике према Русији. Песков је нагласио да Москва такве потезе сматра озбиљном грешком.

облачно-временска прогноза

Друштво

Ево какво нас вријеме данас очекује

- Власти Молдавије сматрају да изградња односа с Европом подразумијева потпуни антагонизам према Русији. Ту грешку је једна држава већ направила, и ништа добро јој то није донијело - поручио је Песков.

Подсјетимо, 8. октобра Молдавија је усвојила нову војну стратегију у којој је Русија означена као главна пријетња безбједности републике.

Hitna pomoć

Хроника

Двојица младића избодени у Београду: Свему претходила свађа око дјевојке?

Поред тога, као један од војних ризика и пријетњи националној безбједности наведено је и трајање руске специјалне војне операције у Украјини.

