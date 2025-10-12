Извор:
Молдавија понавља грешке покушавајући да од Русије направи непријатеља, изјавио је за руске медије портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков, коментаришући усвајање нове војне стратегије у Кишињеву.
Према ријечима представника Кремља, нова стратегија Молдавије представља наставак конфронтационе политике према Русији. Песков је нагласио да Москва такве потезе сматра озбиљном грешком.
- Власти Молдавије сматрају да изградња односа с Европом подразумијева потпуни антагонизам према Русији. Ту грешку је једна држава већ направила, и ништа добро јој то није донијело - поручио је Песков.
Подсјетимо, 8. октобра Молдавија је усвојила нову војну стратегију у којој је Русија означена као главна пријетња безбједности републике.
Поред тога, као један од војних ризика и пријетњи националној безбједности наведено је и трајање руске специјалне војне операције у Украјини.
