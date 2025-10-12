Катић: Општина унапређује безбједност и инфраструктуру

Извор:
СРНА
12.10.2025
12:53
Коментари:0
Захваљујући свеобухватним улагањима у безбједност и инфраструктуру, општина Источно Ново Сарајево постаје све уређеније и сигурније мјесто за живот, поручио је начелник Јован Катић, наглашавајући да је посебна пажња усмјерена на заштиту најмлађих у близини школа.
Катић је рекао да је у претходном периоду знатно побољшана саобраћајна инфраструктура код Основне школе "Свети Сава", да је Карађорђева улица у потпуности реконструисана на начин да је обезбјеђен довољан број паркинг мјеста и двије коловозне траке, те да је изграђена пјешачка стаза која раније није постојала.
Србија
Највећа излазност у Звечану, Зубином Потоку и Сјеверној Митровици
Када је ријеч о проблему непрописног паркирања, начелник је нагласио да се највећи број прекршаја дешава на Тргу "Србија", те да општинска комунална полиција и Полицијска станица предузимају појачане контроле и кажњавају возаче, посебно оне који паркирају на мјестима резервисаним за лица са инвалидитетом.
"Комунална полиција и Полицијска станица имају налог да кажњавају непрописно паркирање, посебно на мјестима за инвалиде, али због ограниченог броја службеника, важно је да грађани пријављују прекршаје како би реаговали", рекао је Катић.
Он је најавио постављање нових контејнера широм општине, као и набавку специјализованог возила за одвоз смећа у вриједности од 500.000 КМ, чија се испорука очекује ускоро.
Србија
Највећа излазност у Звечану, Зубином Потоку и Сјеверној Митровици
"У буџету за идућу годину планирамо још једно возило мањих капацитета, које је предвиђено за мање канте. То ново возило, које планирамо да набавимо сљедеће године би улазило у улице и на тај начин ћемо ријешити проблем тамо гдје нису постављени контејнери", објаснио је Катић.
Указао је на проблем дивљих депонија у руралним подручјима, те апеловао на грађане да не остављају кабасти отпад поред контејнера, већ да користе бесплатну услугу Комуналног предузећа "Рад", које редовно објављује бројеве телефона за пријаву и преузимање таквог отпада.
Катић је истакао да је да општинска управа покренула платформу "Е-грађанин", која представља важан канал за бржу и ефикаснију комуникацију између грађана и надлежних институција.
БиХ
Амиџић упутио писмо у више земаља ЕУ с циљем да транспортним компанијама омогуће поврат ПДВ
"Ријеч је о платформи која омогућава нашим суграђанима да постављају питања и достављају приједлоге, а општинска управа се труди да одговори у року од 24 до 48 часова, осим у случајевима када је за одговор потребно консултовати друге институције", рекао је Катић.
Он је додао да сви руководиоци општинске управе, као и одборници, требају активно учествовати у комуникацији са грађанима путем ове платформе, што тренутно није увијек случај.
"Платформа је показала велику ефикасност, а до сада смо добили бројне пријаве и приједлоге који су довели до значајних побољшања у функционисању општине", истакао је Катић.
Он је позвао становнике да све пријаве и незадовољства упућују искључиво преко званичних канала општинске управе, те да није могуће пратити непровјерене друштвене мреже и неформалне портале.
Србија
Вучић: Албанци нервозни због већег изласка Срба
"Општинска управа је једина надлежна да реагује на пријаве и да рјешава проблеме, због чега апелујем да се грађани обрате искључиво путем платформи као што је `Е-грађанин", закључио је Катић.
Република Српска
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
18 ч2
Најновије
Најчитаније
14
18
14
09
14
01
14
00
13
56
Тренутно на програму