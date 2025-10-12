Logo

Највећа излазност у Звечану, Зубином Потоку и Сјеверној Митровици

12.10.2025

12:45

Избори на Косову
Фото: Tanjug/AP/Visar Kryeziu

Највећа излазност на данашњим локалним изборима на Косову и Метохији када је ријеч о српским срединама до 11 часова је у Звечану - 20,49 одсто, Зубином Потоку - 18,19 одсто и Сјеверној Митровици 17,77 одсто, показују подаци објављени на сајту централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).

Према тим подацима, излазност у Лепосавићу је 9,58 одсто, Штрпцу 11,33 одсто, Грачаници 9,72, Косову Пољу 9,09, у Новом Брду 17,06, у Ранилугу 19,45, Партешу 10,45 одсто.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Албанци нервозни због већег изласка Срба

До 11 часова гласало је укупно 7,7 одсто бирача.

Према подацима ЦИК-а, укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098, од којих на Косову и Метохији 2.025.105, а ван Косова и Метохије 43.993.

Гласа се у 938 бирачких центара на укупно 2.625 бирачких мјеста.

MILOŠ-VUČEVIĆ-080925

Србија

Вучевић: Надам се да ће Срби изаћи у што већем броју на изборе

Сва бирачка мјеста су отворена на време, а затварају се у 19 часова.

