Вучић: Албанци нервозни због већег изласка Срба

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је до 10.00 часова у српским срединама на Косову и Метохији изашло много више бирача што Албанце чини врло нервозним, те изразио наду у побједу Српске листе.
Вучић је истакао да се нада да ће се вечерас славити у српским срединама уз српске тробојке.
"Уз српску тробојку и до победе вечерас", рекао је Вучић новинарима након обиласка породилишта у Вишеградској, гдје је у току санација.
Говорећи о очекивањима од сутрашњег састанка са генералним директором "Гаспромњефта" Алексанром Дјуковим, Вучић је рекао да се нада и вјерује да ће бити конкретних приједлога.
