Вучић: Албанци нервозни због већег изласка Срба

Извор:

СРНА

12.10.2025

12:16

Коментари:

1
Фото: Tanjug / AP
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је до 10.00 часова у српским срединама на Косову и Метохији изашло много више бирача што Албанце чини врло нервозним, те изразио наду у побједу Српске листе.

Вучић је истакао да се нада да ће се вечерас славити у српским срединама уз српске тробојке.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик о изборима на КиМ: Свака гласачка кутија је кутија отпора и поноса

"Уз српску тробојку и до победе вечерас", рекао је Вучић новинарима након обиласка породилишта у Вишеградској, гдје је у току санација.

Говорећи о очекивањима од сутрашњег састанка са генералним директором "Гаспромњефта" Алексанром Дјуковим, Вучић је рекао да се нада и вјерује да ће бити конкретних приједлога.

Коментари (1)
