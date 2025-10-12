Logo

ФСС издао саопштење због Пиксија: Познато ко води Србију у Андору

Извор:

Телеграф

12.10.2025

11:40

Коментари:

0
Фото: АТВ / Никола Лучић

Фудбалска репрезентација Србије је поражена од Албаније са 1:0 у Лесковцу, након чега је селектор Драган Стојковић Пикси понудио оставку. Он је рекао да неће путовати у Андору на ову утакмицу, док ће Савез морати да реагује што пре и пронађе човека који ће водити екипу.

Само дан послије утакмице, огласио се и Фудбалски савез Србије.

САОПШТЕЊЕ ФСС-А:

- Након пораза наше репрезентације од селекције Албаније у Лесковцу, селектор Драган Стојковић понудио је оставку на своју функцију и неће путовати са екипом на утакмицу квалификација за Свјетско првенство против Андоре. Вођење А репрезентације Србије на наредној утакмици квалификација за Свјетско првенство преузеће стратег наше младе селекције Зоран Мирковић, који се већ у недјељу ујутро прикључио националном тиму у Нишу, заједно са члановима стручног штаба Страхињом Пандуровићем, Лазаром Томићем, Александром Кировским, Дејаном Одавићем и Богданом Милићевићем.

- Одмах по повратку из Андоре, у петак 19. октобра, засједаће Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, који ће у складу са својим надлежностима и стандардном процедуром ФСС, донијети све даље одлуке у вези са промјенама на челу националног тима. Фудбалски савез Србије овом приликом изражава захвалност Драгану Стојковићу на свему што је учинио у претходне четири и по године на челу репрезентације, прије свега на пласману на Свјетско и Европско првенство, као и на освајању првог мјеста у Б дивизији Лиге нација и очувању статуса у елитном рангу европског фудбала.

