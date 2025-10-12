Logo

Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

Извор:

Телеграф

12.10.2025

11:23

Коментари:

0
Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

Водитељ и глумац Милан Калинић ставио је тачку на брак са Сандром, прошле године, и свако је наставио својим путем, али сада су ухваћени заједно.

Наиме, екипа Телеграфа ухватила је екслкузивно бивше супружнике заједно, и то веома срећне и насмијане.

Horoskop

Занимљивости

За три знака од данас слиједе велике промјене: Доживјеће успјех на свим пољима

Сандра и Милан су заједно отишли да подрже сина Вука, који је јуче одиграо важну уткамицу. Иако су све вријеме изгледали блиско, ћаскали и смијали се, Сандра је сједила у реду изнад Милана, док је до њега био један човјек.

Бивши супружницу су дјеловали као да су још увијек у браку, а њихов однос су изгледа послије развода довели у склад.

Како је открио извор с лица мјеста, њих двоје већ неколико недјеља често долазе заједно како би бодрили насљедника.

-Сандра и Милан већ недјељама долазе заједно на утакмице које игра њихов син и не одвајају се. Не знам да ли су се помирили или шта већ, али дјелују веома присно. Некада сједе чак и заједно - рекао је извор за Телеграф.

Остали у добрим односима, он плаче послије развода

Милан и Сандра су се, иначе, споразумно развели, а остали су у добрим односима, понајвише због дјеце. Калинић се иселио из стана. Сандра и он решили су да ставе тачку на свој брак још почетком прошле године, када су ријешили да је за њих и њихову дјецу најбоље да свако крене својим путем.

Беба

Друштво

''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''

Он је убрзо напустио заједнички стан на Вождовцу, у ком су годинама живјели, па је одмах започео са тражењем нове некретнине за себе.

Подијели:

Таг:

Milan Kalinić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Којић: Правосуђе БиХ не тражи правду, већ брани злочинце

Република Српска

Којић: Правосуђе БиХ не тражи правду, већ брани злочинце

3 ч

0
Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

Србија

Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У несрећи код Модриче страдао пјешак

3 ч

0
Вилијам Монтгомери

Свијет

Монтгомери: Злочин у Сребреници не достиже ниво геноцида

3 ч

0

Више из рубрике

МТВ гаси канале у Европи

Сцена

МТВ гаси канале у Европи

16 ч

0
Остављена Станија Добројевић - шок пред камерама

Сцена

Остављена Станија Добројевић - шок пред камерама

19 ч

0
Слађана Томашевић, водитељка на РТС

Сцена

Водитељка РТС-а одушевила све: Нико не вјерује да има 52 године

20 ч

0
Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''

Сцена

Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Немојте се чудити: Познати метеоролог се огласио о Михољском љету

14

01

Ови знако указују да партнер жели да раскине везу

14

00

Стиже рјешење за Градски базен: Најављено да ће од сутра радити

13

56

Ситуација се додатно заоштрава: 58 мртвих, послати тенкови

13

40

Дијете задобило огреботину у Зоолошком врту, родитељи звали полицију: ''Дошли су ухапсити козу''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner