Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

Извор:
Телеграф
12.10.2025
11:23
Коментари:0
Водитељ и глумац Милан Калинић ставио је тачку на брак са Сандром, прошле године, и свако је наставио својим путем, али сада су ухваћени заједно.
Наиме, екипа Телеграфа ухватила је екслкузивно бивше супружнике заједно, и то веома срећне и насмијане.
Занимљивости
За три знака од данас слиједе велике промјене: Доживјеће успјех на свим пољима
Сандра и Милан су заједно отишли да подрже сина Вука, који је јуче одиграо важну уткамицу. Иако су све вријеме изгледали блиско, ћаскали и смијали се, Сандра је сједила у реду изнад Милана, док је до њега био један човјек.
Бивши супружницу су дјеловали као да су још увијек у браку, а њихов однос су изгледа послије развода довели у склад.
Како је открио извор с лица мјеста, њих двоје већ неколико недјеља често долазе заједно како би бодрили насљедника.
-Сандра и Милан већ недјељама долазе заједно на утакмице које игра њихов син и не одвајају се. Не знам да ли су се помирили или шта већ, али дјелују веома присно. Некада сједе чак и заједно - рекао је извор за Телеграф.
Милан и Сандра су се, иначе, споразумно развели, а остали су у добрим односима, понајвише због дјеце. Калинић се иселио из стана. Сандра и он решили су да ставе тачку на свој брак још почетком прошле године, када су ријешили да је за њих и њихову дјецу најбоље да свако крене својим путем.
Друштво
''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''
Он је убрзо напустио заједнички стан на Вождовцу, у ком су годинама живјели, па је одмах започео са тражењем нове некретнине за себе.
Најновије
Најчитаније
14
09
14
01
14
00
13
56
13
40
Тренутно на програму