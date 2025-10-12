Logo

Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

Извор:

Блиц

12.10.2025

11:02

Мушкарац покушао да запали манастир у Србији
Фото: Танјуг

Мушкарац из Владичиног Хана покушао је да запали манастир Успења Пресвете Богородице у селу Мртвица, у Грделичкој клисури у суботу око поднева.

Према свједочењима вјерника који су се у том тренутку налазили у цркви, мушкарац је унио канистер бензина и хепо коцкице, полио унутрашњост храма и потом покушао да изазове пожар. Том приликом оштећене су иконе и фреске у унутрашњости цркве, док је дио зидног сликарства нагорио од дима и пламена.

Брзом реакцијом присутних ватра је угашена и спријечена је већа катастрофа, а случај је одмах пријављен полицији и тужилаштву.

Починилац овог незапамћеног чина убрзо је ухапшен, а како се сазнаје, ријеч је о мушкарцу старом око четрдесет година, који је и раније био познат по нападима на вјерске објекте. Прије неколико година упао је у цркву Светог Николе у селу Прекодолце и тада оштетио иконе на иконостасу оштрим предметом. Мотив његових поступака и даље није познат.

Манастир Успења Пресвете Богородице у Мртвици један је од најстаријих храмова на југу Србије. Удаљен је 14 километара од Владичиног Хана према Лесковцу и подигнут на узвишењу с којег доминира околином. Према подацима Епархије врањске, темељи манастира потичу из касног ранохришћанског периода, односно с краја V или почетка VI вијека.

Његов садашњи изглед резултат је вјековних обнова, а зидне слике и иконостас свједоче о његовој дугој и богатој историји. У припрати су сачуване фреске из 17. вијека, док су осликани дијелови олтара и наоса настали у 19. вијеку. Манастир чува и богат иконостас са 25 икона.

Истрага је у току, а надлежни органи утврђују мотиве и околности под којима је дошло до овог напада.

