Раздвајање министарства: Између радничких права и борачког достојанства

Аутор:

Теодора Беговић

11.10.2025

19:30

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској тренутно више од 270 хиљада радника нема општи колективни уговор који би, као раднички устав, гарантовао права запослених. Управо у томе синдикати виде један од кључних разлога због којих је неопходно да се питање рада издвоји у посебно министарство.

"Ипак, из Уније послодаваца подсјећају да би свако ново министарство донијело и додатне административне и финансијске изазове. Кажу да идеја није лоша, али да захтијева озбиљну анализу, јер Закон о раду и његови подзаконски акти већ сада обухватају готово све сегменте друштвеног и економског живота", истиче предсједник Синдиката управе Републике Српске Божо Марић.

Celija zatvor

Свијет

Убијен пјевач чувене групе: Пронађен са пререзаним вратом

С друге стране, положај борачке популације годинама је отворено питање. Иако се ради о људима који су створили темеље Републике Српске, многи и даље чекају на системску подршку и бољи статус. Синдикати поручују да би раздвајање министарства донијело прецизнији фокус и ефикасније рјешавање проблема и радника и бораца", казао је предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић.

Да ли ће Република Српска у будућности добити посебно министарство рада и запошљавања, показаће вријеме. Но, иницијатива је отворила питање колико систем заиста чује оне који га свакодневно носе, раднике, борце и њихове породице. И хоће ли се, између два ресора, наћи рјешење које ће бити у служби свих њих.

