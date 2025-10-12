Logo

Хуманост ученика Републике Српске: Прикупљено преко 15.000 КМ за помоћ за дјецу са Косова и Метохије

Извор:

Вечерње новости

12.10.2025

13:11

Коментари:

0
Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Хуманитарну акцију "Обрадујмо вршњаке на Косову и Метохији" коју проводи Одбор за помоћ Косову и Метохији преко основних и средњих школа уз подршку Министарства просвјете и културе Републике Српске до сад је прошло преко 10 школа, прикупљено је и уплаћено око 15.000 КМ.

Предсједник одбора Милорад Арлов истиче хуманитарна акција намјењена за децембарске и јануарске пакетиће и дјецу и младе са потешкоћама у развоју на Косову и Метохији траје до 31. децембра, те да желе обрадивати неколико хиљада дјеце са Космета, Западне Славоније, Баније, Кордуна и Далмације у Хрватској.

srdjan amidzic

Економија

Амиџић: Затражен реципроцитет поврата ПДВ-а за превознике у земљама ЕУ

– Вјерујемо да ће до краја године као протеклих година ову акцију поржати велики број основаца, средњошколаца и просвјетних радника широм Српске којом ћемо извући осмјехе великог броја њихових вршњака са Космета и Хрватске – казао је Арлов и додаје:

– Паралелно са овом акцијом до 30.новембра Одбор проводи хуманитарну акцију „61.дан хуманости за Косово и Метохију“ преко Мтеловог хуманитарног броја 1434 намјењену дјеци и малдима са потешкоћама у развоју из Дневног центра „Подржи ме-9.јануар“ из Косовске Митровице – поручио је Арлов те захвалио свима на хуманости и подржци хуманитарним пројектима.

Подијели:

Таг:

Milorad Arlov

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Катић: Општина унапређује безбједност и инфраструктуру

Република Српска

Катић: Општина унапређује безбједност и инфраструктуру

1 ч

0
"Нормално је да се скандира 'Пикси, одлази'"

Фудбал

"Нормално је да се скандира 'Пикси, одлази'"

1 ч

0
Избори на Косову

Србија

Највећа излазност у Звечану, Зубином Потоку и Сјеверној Митровици

1 ч

0
АТВ сазнаје: ФСС бира између Вељка Пауновића и Дејана Станковића

Фудбал

АТВ сазнаје: ФСС бира између Вељка Пауновића и Дејана Станковића

1 ч

1

Више из рубрике

Беба дијете

Друштво

''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''

3 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 11 беба

5 ч

0
Ево какво нас вријеме данас очекује

Друштво

Ево какво нас вријеме данас очекује

5 ч

0
Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

Друштво

Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

18

Додик: Велика штета на воћњацима, пола јабуке нема

14

09

Немојте се чудити: Познати метеоролог се огласио о Михољском љету

14

01

Ови знако указују да партнер жели да раскине везу

14

00

Стиже рјешење за Градски базен: Најављено да ће од сутра радити

13

56

Ситуација се додатно заоштрава: 58 мртвих, послати тенкови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner