Хуманост ученика Републике Српске: Прикупљено преко 15.000 КМ за помоћ за дјецу са Косова и Метохије

Хуманитарну акцију "Обрадујмо вршњаке на Косову и Метохији" коју проводи Одбор за помоћ Косову и Метохији преко основних и средњих школа уз подршку Министарства просвјете и културе Републике Српске до сад је прошло преко 10 школа, прикупљено је и уплаћено око 15.000 КМ.
Предсједник одбора Милорад Арлов истиче хуманитарна акција намјењена за децембарске и јануарске пакетиће и дјецу и младе са потешкоћама у развоју на Косову и Метохији траје до 31. децембра, те да желе обрадивати неколико хиљада дјеце са Космета, Западне Славоније, Баније, Кордуна и Далмације у Хрватској.
– Вјерујемо да ће до краја године као протеклих година ову акцију поржати велики број основаца, средњошколаца и просвјетних радника широм Српске којом ћемо извући осмјехе великог броја њихових вршњака са Космета и Хрватске – казао је Арлов и додаје:
– Паралелно са овом акцијом до 30.новембра Одбор проводи хуманитарну акцију „61.дан хуманости за Косово и Метохију“ преко Мтеловог хуманитарног броја 1434 намјењену дјеци и малдима са потешкоћама у развоју из Дневног центра „Подржи ме-9.јануар“ из Косовске Митровице – поручио је Арлов те захвалио свима на хуманости и подржци хуманитарним пројектима.
