"Нормално је да се скандира 'Пикси, одлази'"

Фудбалери Србије су бламантним поразом од Албаније у Лесковцу (1:0) знатно отежали своје шансе да се нађу на Мундијалу наредног љета.
Све су прилике да ће се Свјетско првенство 2026. године у Сједињеним Америчким Државама играти без присуства Србије, али, заправо, није све изгубљено.
У емисији "Јутро" на Првој телевизији, о свему томе је говорио некадашњи српски фудбалер и репрезентативац Раде Богдановић.
"Својом критиком сам хтио да заштитим себе, фудбалску Србију и струку новинарску код јако примитивних одговора, обраћања на конференцији за штампу и у нормалној комуникацији. Нажалост, морам да кажем, чињеница је да се изгубио у времену и простору. Можда због притиска. Он је донио неку промјену, а никога за 4 године не бих пустио да узме 11 милиона евра и да не уради ништа. Највећи политички ауторитети су мислили да може и сада нас чека ново поглавље", рекао је Богдановић.
Извео је Митровића већ на почетку другог полувремену и то су многи критиковали.
"Било је смијешно гледати Митровића. Ја сам играо центарфора. Када склањате задњицу и нећете да се бијете са штоперима, вас шаљу на крило... Наша дјеца су синоћ системски изгубила због лоше тактике и селекторовог незнања. Наша дјеца знају да играју фудбал. Имате Живковића, игра десно крило, за кратке дионице је сјајан, за 1 на 1 да центрира... Од њега су направили дугопругаша. Као да од спринтера правиш маратонца. То је суштински један од проблема. Има ту квалитетних играча, да нису не би ни играли у озбиљним лигама. Нико не може да каже да не знају. Два пута сам синоћ гледао утакмицу и није било ни жеље ни воље и играчи су га можда пустили низ воду. Фудбалери су покварена роба. Био сам фудбалер и у одређеним ситуацијама сам био покварен када видим са друге стране шта ми се налази".
Да ли је разумио шта је селектор пробао у другом полувремену?
"Он је хтио да направи измјене и да за пет година на свом неком приватном порталу са новинарима и писцима да каже да је Костову дати шансу. Не кажем да не треба, али бреме ове утакмице је требало да носе искусни играчи. Још једна ситуација. Пратим савез од 1992. године, а ми смо постали пијаца. Спољно-трговинске са Европом и ви видите уплив менаџера. Док сам радио на РТС звао сам их у студио. Ја волим дијалог, причу, да укрстим мишљење, али..."
Селектор је рекао да је он крив.
"Срамота. То није одлука чудна, то је срамота. Оставити математички још неке шансе да постоје и са групом играча си толико времена. Изгубио си од Албаније, одиграј против Андоре... То је за мене издаја. Његова препотенција. Не може селектор само да каже одвео нас је на ЕП и СП. Кога? Стани. Ти си селектор. Мораш да имаш минимум поштовања према људима који су те вратили из анонимности. Не познајем ниједну особу у свијету спорта којој је Србија више дала него њему. СФРЈ му је дао да буде Звездина звезда након 4 године играња, а звезда највећи успјех направила кад је отишао. Сљедећа власт га је ставила за предсједника, па је био први човјек Звезде. Сјетимо се Баркоша и оне са говорним манама, аутизмом, епилепсијом. Сљедећа власт му је дала да буде селектор. А колико је он вратио? Зато је и морао да оде у Андору. То су наша дјеца, наши фудбалери који играју у иностранству. Не гурај ми ове дрекавце које би да продате у УАЕ. Дечко болестан, а ти га гураш да игра од првог минута. То је све у ФСС највећи проблем, та кровна организација. Немојте да се љутите. Бранко Радујко је тек дошао, а једном приликом сам му рекао да ће бити или праведник или клептоман кога ћемо брзо заборавити. То је тако, кровна организација има проблем и мислим да је у фудбалски савез ушла улица. Када уђе улица она меље само за профит. Легитимно. Али легитимно и да држава стане на пут"
Скандирало се Пикси одлази.
"То је реална и нормална реакција. Када нема резутлата најодговорнији одлази. Али не сада. Још једно понижење. Чуј ја идем. Како то? Не схватам. Ако си вјеран групи играча и овој држави, народу, ако имаш људског достојанства онда кажеш да сачекаш. Ако је он поднио оставку, онда је то понижење. Тек када изгубиш све математичке услове и немаш више никакве шансе, тада се подноси извјештај и сједнеш и људи ти постављају питања. Не треба он само да оде. Драган други. Драганче, 79 година, јел доста? Дика Стојановић, па ја бих га питао за Јан Карла Симића шта види у њему? Ако је са 20 година бирао новац, каква је он перспектива? Ко су му менаџери и како је отишао тамо? Зашто је два пута играо баш против Шпаније гдје му живе менаџери? Немамо времена за то, треба да причамо, а не треба ни да се лажемо у 21. вијеку. Немојте стварати тензију и причати шта си и ко си ти. Спорт, фудбал припада нама свима. Ми сви имамо права да кажемо шта мислимо и одговоримо на питања па ако си спреман да се хваташ тог посла, треба да будеш спреман на све. Није живот само мајка, већ зна да буде и маћеха", за крај је рекао Богдановић.
