Контрович осудио протесте у Сарајеву

Извор:

АТВ

12.10.2025

20:22

Контрович осудио протесте у Сарајеву
Фото: Printscreen/Youtube/JNS TV

Тридесет година након Дејтонског споразума, муслимани из БиХ навијају за геноцидну кампању Хамаса против Израела и сопственог народа, истакао је израелски правник, специјализован за уставно и међународно право Јуџин Конторович.

"Протести против лажног израелског „геноцида“ настављају се данас у Сарајеву. Босна и Херцеговина све више заузима страну про-Хамаса у сукобу, оповргавајући своје претензије да је "умерени муслимански" ентитет", написао је Контрович на мрежи Икс.

Подсјетимо, у Сарајеву је данас одржана масовна протестна шетња "Босна и Херцеговина за слободну Палестину", организована у знак подршке "за слободу палестинског народа", а према процјени МУП-а кантона Сарајево учествовало је више од 6.000 особа.

Учесници протеста носили су заставе Палестине и транспаренте на којима је писало "Стоп геноциду у Гази", "Слободна Палестина", "Израел терорист, Нетанјаху ционист", "Палестина, ниси сама".

