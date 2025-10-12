Контрович осудио протесте у Сарајеву

Извор:
Тридесет година након Дејтонског споразума, муслимани из БиХ навијају за геноцидну кампању Хамаса против Израела и сопственог народа, истакао је израелски правник, специјализован за уставно и међународно право Јуџин Конторович.
"Протести против лажног израелског „геноцида“ настављају се данас у Сарајеву. Босна и Херцеговина све више заузима страну про-Хамаса у сукобу, оповргавајући своје претензије да је "умерени муслимански" ентитет", написао је Контрович на мрежи Икс.
Thirty years after the Dayton Accords, Bosniak Muslims are cheering Hamas's genocidal campaign against Israel and its own people. https://t.co/uJLZZYXQmz— Eugene Kontorovich (@EVKontorovich) October 12, 2025
Подсјетимо, у Сарајеву је данас одржана масовна протестна шетња "Босна и Херцеговина за слободну Палестину", организована у знак подршке "за слободу палестинског народа", а према процјени МУП-а кантона Сарајево учествовало је више од 6.000 особа.
Учесници протеста носили су заставе Палестине и транспаренте на којима је писало "Стоп геноциду у Гази", "Слободна Палестина", "Израел терорист, Нетанјаху ционист", "Палестина, ниси сама".
