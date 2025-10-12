Logo

Владан Милојевић нови селектор Србије

12.10.2025

19:57

Коментари:

0
Фото: ФК Црвена Звезда

Експресну замјену за Драгана Стојковића Пиксија пронашао је Фудбалски савез Србије.

На предстојећој сједници Извршног одбора за новог селектора Србије биће именован Владан Милојевић - преноси "Спортски Журнал".

Сазив руководства челне организације српског фудбала заказан је за петак, 17. октобар, када се очекује званична потврда информације.

Према ријечима наведеног извора, Милојевић ће упоредо обављати функцију шефа стручног штаба Црвене звезде, до истека уговора са актуелним шампионом Србије.

Поврће

Република Српска

Шпајз фест у Челинцу

Милојевић је каријеру почео у Чукаричком, гд‌је је Брђанима донио трофеј Купа Србије - једини у клупској историји. Радио је у омладинским селекцијама Црвене звезде, а потом у Јавору, Омонији, Паниониосу, Ал Ахлију, АЕК-у, Ал Итифаку, Апоелу из Никозије и Аполону.

Највећи траг оставио је на Маракани, гд‌је је освојио четири првенства и два Купа Србије, те црвено-бијеле предводио у три групне фазе Лиге шампиона и три Лиге Европе.

(МеридианСпорт)

Vladan Milojević

Фудбалска репрезентација Србије

Коментари (0)
