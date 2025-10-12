Владан Милојевић нови селектор Србије

12.10.2025
Експресну замјену за Драгана Стојковића Пиксија пронашао је Фудбалски савез Србије.
На предстојећој сједници Извршног одбора за новог селектора Србије биће именован Владан Милојевић - преноси "Спортски Журнал".
Сазив руководства челне организације српског фудбала заказан је за петак, 17. октобар, када се очекује званична потврда информације.
Према ријечима наведеног извора, Милојевић ће упоредо обављати функцију шефа стручног штаба Црвене звезде, до истека уговора са актуелним шампионом Србије.
Милојевић је каријеру почео у Чукаричком, гдје је Брђанима донио трофеј Купа Србије - једини у клупској историји. Радио је у омладинским селекцијама Црвене звезде, а потом у Јавору, Омонији, Паниониосу, Ал Ахлију, АЕК-у, Ал Итифаку, Апоелу из Никозије и Аполону.
Највећи траг оставио је на Маракани, гдје је освојио четири првенства и два Купа Србије, те црвено-бијеле предводио у три групне фазе Лиге шампиона и три Лиге Европе.
