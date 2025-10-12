Русија запријетила нуклеарном одмаздом

Извор:
12.10.2025
Кремљ је у недјељу саопштио да је Русија дубоко забринута због могућности да Сједињене Америчке Државе испоруче Украјини крстареће ракете Томахавк, упозоривши да је рат достигао драматичан тренутак, уз ескалацију са свих страна.
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је у понедјељак да би, прије него што пристане да обезбиједи ракете Томахавк, желио да зна шта Украјина планира да уради са њима, јер не жели да додатно распламса рат између Русије и Украјине. Ипак, додао је да је "донекле већ донио одлуку" по том питању.
Ракетама Томахавк домет је око 2.500 километара, што значи да би Украјина могла да их користи за далекометне ударе дубоко унутар територије Русије, укључујући Москву. Неки старији модели Томахавка могу носити нуклеарну бојеву главу, према подацима америчке Конгресне службе за истраживања.
"Тема Томахавка изазива изузетну забринутост", изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков за руског државног новинара Павела Зарубина у интервјуу објављеном у недјељу.
"Сада је заиста веома драматичан тренутак у смислу да се тензије појачавају са свих страна", додао је.
Сукоб у Украјини, најсмртоноснији у Европи још од Другог свјетског рата, изазвао је највећу конфронтацију између Русије и Запада још од Кубанске ракетне кризе 1962. године, а руски званичници сада тврде да се налазе у "врућем" сукобу са Западом.
Песков је рекао да би, у случају да се Томахавци искористе за напад на Русију, Москва морала да узме у обзир чињеницу да неке верзије тих ракета могу носити нуклеарне бојеве главе.
"Замислите: лансира се далекометна ракета, лети, а ми знамо да би могла бити нуклеарна. Шта би Руска Федерација требало да помисли? Како би требало да реагује? Стручњаци у иностранству требало би то да разумију", рекао је Песков.
Предсједник Владимир Путин изјавио је раније овог мјесеца да је немогуће користити ракете Томахавк без директног учешћа америчког војног особља, те да би свака испорука таквог оружја Украјини представљала "квалитативно нову фазу ескалације".
Лист "Фајненшал Тајмс" извијестио је у недјељу да САД већ мјесецима помажу Украјини да изводи далекометне ударе на руске енергетске објекте. Према наводима ФТ-а, америчке обавјештајне службе помажу Кијеву у планирању рута, висине лета, времена и мисија, омогућавајући да украјински дронови за једнократну употребу успјешно избјегавају руску противваздушну одбрану.
Путин сукоб приказује као преломни тренутак у односима Москве и Запада, за који тврди да је понижавао Русију послије пада Совјетског Савеза 1991. године ширењем НАТО и задирањем у оно што он сматра сфером руског утицаја - укључујући Украјину и Грузију.
Украјина и њени савезници, са друге стране, представљају сукоб као империјалистички покушај отимања територије и више пута су обећали да ће поразити руске снаге, преноси "Телеграф".
