Старац се срушио током пробног лета са змајем

Дневник.хр

12.10.2025

Фото: Unsplash

Осамдесетдвогодишњи Аустријанац срушио се тијеком пробног лета змајем који је опремио електричним мотором са висине од око 5 метара и хоспитализован је, саопштила је полиција у суботу.

Несрећа се догодила раније у Телфсу, граду око 10 километара јужно од њемачке границе, на мјесту за слијетање змајева.

Свједоци су видјели пад и упозорили хитне службе.

Мушкарац је превезен у болницу, а тежина повреда засад се не зна, рекла је полиција.

Змајеви се обично састоје од металног костура преко којег је разапето платно, с пилотом који виси у везама испод крила и контролира лет мијењањем положаја тежишта, пише Дневник.хр.

