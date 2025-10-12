Старац се срушио током пробног лета са змајем

Извор:
Дневник.хр
12.10.2025
16:53
Коментари:0
Осамдесетдвогодишњи Аустријанац срушио се тијеком пробног лета змајем који је опремио електричним мотором са висине од око 5 метара и хоспитализован је, саопштила је полиција у суботу.
Несрећа се догодила раније у Телфсу, граду око 10 километара јужно од њемачке границе, на мјесту за слијетање змајева.
Свједоци су видјели пад и упозорили хитне службе.
Сцена
Јелена Докић се разоткрила - објавила фотографију
Мушкарац је превезен у болницу, а тежина повреда засад се не зна, рекла је полиција.
Змајеви се обично састоје од металног костура преко којег је разапето платно, с пилотом који виси у везама испод крила и контролира лет мијењањем положаја тежишта, пише Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму