Ситуација се додатно заоштрава: 58 мртвих, послати тенкови

Талибанске снаге су у операцијама дуж Дурандове линије, како тврди портпарол авганистанске владе Забихулах Муџахид, убиле 58 пакистанских војника и раниле додатних 30, те заузеле 25 пакистанских положаја.
Авганистанско Министарство одбране описало је операције као одмазду за, како наводе, поновљена кршења авганистанског ваздушног простора и територије, укључујући зрачне нападе на Кабул и источне тржнице раније у седмици. Талибан је саопштио да су операције биле "успјешне" и да су прекинуте у поноћ, уз упозорење да ће, уколико се кршења понове, одговор бити још одлучнији.
Пакистанске власти су реаговале затварањем главних граничних прелаза Торкхам и Шаман, као и неколико мањих прелаза, док је Исламабад поручио да ће свака провокација бити узвратна снажним мјерама. "Ројтерс" извјештава да је Пакистан на границу послао појачане снаге и да су нека мјеста потпуно затворена за трговину и пјешаке.
🔴 Pakistan ordusu, Afganistan sınırında ele geçirdiği Taliban karakolunda bayrak göndere çekti. pic.twitter.com/Hq1deD5yha— Conflict (@ConflictTR) October 12, 2025
Премијер Пакистана Шахбаз Шариф осудио је оно што је назвао "провокацијама из Авганистана" и поручио да неће бити компромиса по питању одбране Пакистана.
Исламабад поново оптужује талибанску управу у Кабулу да омогућава уточиште забрањеној милитантној групи Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП), оптужбе које Кабул одбацује.
Из кабулске штампе стижу и подаци о авганистанским губицима: талибански званичници наводе да је девет авганистанских војника погинуло, а 16 рањено током размјена ватре. Паралелно, извјештаји "ТОЛОњуза" говоре да су талибанске снаге у неким регионима распоредиле тенкове и теже наоружање дуж границе, што додатно подиже степен ескалације.
Регионални актери алармирано прате ситуацију: Катар и Саудијска Арабија позвали су обје стране на уздржаност, дијалог и дипломатију како би се избјегла даљња ескалација која би могла дестабилизовати шири регион. "Ројтерс" и "АП" преносе да су дипломатски канали активни, али да је ризик ширег сукоба реалан док граница остаје милитаризована.
WATCH: Pakistan Army strike destroys major Afghan Taliban base in Spin Boldak. pic.twitter.com/tgEgartiIi— Clash Report (@clashreport) October 12, 2025
Независна потврда тврдњи о броју погинулих још увијек недостаје пакистанске власти те информације за сада нису потврдиле, а ситуација се брзо мијења док се размјене ватре смјењују с дипломатским притисцима. "Ројтерс" истиче да су извјештаји о великим губицима често тешко провјерљиви у првих неколико сати након сукоба.
