Дијете задобило огреботину у Зоолошком врту, родитељи звали полицију: ''Дошли су ухапсити козу''

Извор:
24сата.хр
12.10.2025
13:40
Коментари:0
Читалац хрватског портала снимио је необичну интервенцију у загребачком Зоолошком врту у суботу поподне.
- Шетали смо Зоолошким вртом, а поред нас одједном стигла полиција. Сви су били у шоку, причали су да је полиција стигла привести козу - испричао је читалац портала 24сата.хр.
Како су потврдили из загребачке полиције, полицајци су стигли на интервенцију по дојави да је животиња повриједила мало дијете.
Ријеч је о мини кози која се налазила у настамби „Дјечји Зоо“ у коју посјетиоци могу ући и помазити животиње. Дијете је, како су рекли из полиције, повукло козу за рог те је она након тога дијете огребала. Огреботина је, како су потврдили, била малена.
Поменути портал је назвао и директора Зоолошког врта, Ивана Цизеља, који је такође потврдио немили догађај.
- У питању су били посјетиоци који су странци. Не знамо тачне околности јер нисмо видјети тај тренутак. То је ограђена настамба у коју посјетиоци могу ући на властиту одговорност. Упозорење стоји и на улазу у настамбу. То су видјели и полицајци. Била је позвана и хитна, од стране родитеља дјетета. Из хитне су казали како нема разлога за поступање. Срећом, повреда је била малена. Кроз ту настамбу годишње прође јако пуно људи, посебно дјеце. Нажалост, може доћи и до оваквог случаја. Треба поштовати животиње које ходају око нас, не их дирати ако оне то не желе. Не можемо контролисати како ће оне реаговати - казао је директор Цизељ.
- Не знам зашто су звали полицију и хитну. Вјеројатно су се препали. Срећом, никоме се није ништа догодило. Ово је први пут да сам чуо да је неко звао полицију у Зоолошки. Све нас је јако збунило што се догодило - додао је читалац.
Несретна коза на крају, срећом, није завршила иза решетака.
