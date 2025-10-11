Познато стање једногодишње бебе која је пала са четвртог спрата

Извор:
Дјевојчица од годину и четири мјесеца која је пала са четврог спрата зграде у Подгорици, превезена је у Клинички центар Црне Горе и налази се на интензивној њези.
Црногорски медији преносе да беба није животно угрожена и да нема виталних повреда.
Полиција је дојаву да је беба пала добила око 20.30 часова.
Према ријечима очевидаца, дијете је са четвог спрата зграде пало на надстрешњицу једне клинике, а након тога је завршило на улици.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац који ће обавити увиђај.
