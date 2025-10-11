Logo

Познато стање једногодишње бебе која је пала са четвртог спрата

СРНА

11.10.2025

11:01

Познато стање једногодишње бебе која је пала са четвртог спрата
Фото: Pixabay

Дјевојчица од годину и четири мјесеца која је пала са четврог спрата зграде у Подгорици, превезена је у Клинички центар Црне Горе и налази се на интензивној њези.

Црногорски медији преносе да беба није животно угрожена и да нема виталних повреда.

Kecmanovic Nenad

Република Српска

Кецмановић: Утицај Додика не зависи од функције него функција зависи од њега

Полиција је дојаву да је беба пала добила око 20.30 часова.

Према ријечима очевидаца, дијете је са четвог спрата зграде пало на надстрешњицу једне клинике, а након тога је завршило на улици.

Маја Маријана

Сцена

Маја Маријана хитно оперисана: ''Умирала је од болова''

О догађају је обавијештен дежурни тужилац који ће обавити увиђај.

пад бебе

Podgorica

