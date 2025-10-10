Матурска екскурзија отказана преко ноћи, нема поврата новца: Родитељи дизали кредит да је отплате

Извор:
Телеграф
10.10.2025
17:19
Коментари:0
Ученици осмог разреда једне основне школе у Петрињи остали су разочарани јер им је матурска екскурзија отказана само неколико дана прије поласка. Осим њих, разочарани су и родитељи - новац неће бити враћен, а неки су за своју дјецу чак подигли и кредите.
Петрињски осмаши требало је да крену на екскурзију 10. септембра. На заједничком родитељском састанку прошле године изабрано је путовање на Лошињ. Цијена за четири дана – 450 евра. Иако су неки родитељи жељели да се иде у Дубровник, то путовање је било 100 евра скупље, што је многима било пресудно. Већина је гласала за пут на Лошињ, понуду Путничке агенције која је у међувремену пропала, пише Дневник.
Србија
НИС: Ванредни састанак о актуелној ситуацији
Почетком септембра, само два дана прије поласка, услиједио је позив на родитељски састанак. Међутим, умјесто финалних детаља, попут тога да ли ће носити јакне или купаће костиме, услиједио је хладан туш. Матурска екскурзија је отказана. Агенција је пропала. Нема поврата новца.
"Супруг и ја смо подигли кредит како бисмо могли да платимо, није нам жао јер је то за свако дијете успомена за цијели живот. Они су били толико срећни што путују, први пут сами, без родитеља, а сада ово. Толико су разочарани“, каже једна од мајки школарца, већ исцрпљена покушајем да сазна од одговорних шта се догодило и да бар дођу до свог новца.
"Из школе су нам само рекли да је агенција пропала. Кажу да ће покушати све да добијемо новац и то је то. Више се не надамо превише", додаје.
Економија
Мађари ускачу у помоћ Србији: Моћна порука Сијарта
Родитељи су контактирали и власника агенције, али његови одговори су били само одуговлачење и изговори.
"Прво је рекао да ће подићи кредит да нам врати новац. Онда да му фали још један документ да добије кредит. Онда се одједном разболио, па има температуру и не може у банку по кредит. Па онда да ће бити сигурно 6. октобра, али ништа. Сад је одложио на 14. октобар, али више ништа не вјерујемо“, разочарана је мајка.
Додаје да су сви родитељи све платили унапријед и да су их из агенције стално притискали да изврше уплату: "Што прије, одмах уплатите, уплатите капару, ово су рокови и слично", каже мајка.
Родитељи су били шокирани када су сазнали да то није први пут у овој школи.
"Матурске екскурзије су се на исти начин отказивале и раније и никада нису добили новац назад", каже мајка и наводи неколико примјера претходних пропалих екскурзија.
"Тада су такође добијали слична објашњења – да је агенција у стечају или у мировању – али конкретна одговорност никада није утврђена", тврди мајка. Није јој јасно како директор, којем се толико пута отказују екскурзије, није посумњао да нешто није у реду.
Хроника
Укућанима пријетио да ће активирати ручну бомбу, полиција одмах реаговала
"Требамо ли ми родитељи посумњати у нешто?", пита саговорница Дневника.
"Оно што додатно забрињава јесте што се школа поново ограђује од одговорности, тврдећи да су спровели све потребне провјере прије одабира путничке агенције. Али чињеница да се овакви случајеви понављају управо у нашој школи јасно показује да систем надзора није довољно ефикасан и да родитељи и дјеца остају незаштићени", тврди мајка која се обратила за помоћ око овог случаја.
Колеге су контактирале школу у Петрињи, али нису успјели да ступе у контакт са одговорном особом која би дала одговор. Упит су потом послали писменим путем. Власник спорне агенције је одговорио да је на путу и да се могу чути у понедјељак.
Најновије
Најчитаније
18
05
17
59
17
56
17
44
17
44
Тренутно на програму