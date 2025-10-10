НИС: Ванредни састанак о актуелној ситуацији

Извор:
Одбор директора Нафтне индустрије Србије данас ће одржати ванредни састанак на коме ће се разматрати актуелна ситуација и план рада у условима америчких санкција.
Одбор директора НИС-а има 11 чланова. Председник одбора је Алексеј Урсов, а његов замjеник Драгутин Матановић. Четири члана Одбора директора су представници Републике Србије.
Америчке санкције НИС-у због већинског руског власништва ступиле су на снагу у четвртак у 6.00.
Мађарска нафтна компанија МОЛ ће повећати испоруке Србији након ступања на снагу америчких санкција Нафтној индустрији Србије, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
