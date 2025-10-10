Курти крши и своје законе: Албанци изабрали Ненада Рашића за потпредсједника скупштине

Извор:
Ненад Рашић изабран је данас за потпредсједника скупштине тзв. Косова чиме је скупштина по рјешењу уставног суда лажне државе и конституисана. Избором Рашића почињу да теку рокови за избор нове владе такозваног "Косова".
За избор Ненада Рашића гласао је 71 посланик, девет је било против, сви посланици Српске листе, а 24 уздржана.
Претходно је данас у скупштини тзв. Косова спроведено чак 27 кругова гласања, по три за сваког од девет посланика Српске листе за потпредседника скупштине из редова српске невећинске заједнице. Ни на једном од тих гласања посланици Српске листе нису добили више од девет гласова, против је било око педесет посланика, а уздржано око 40.
За потпредсједнике редом су предлагани Славко Симић, Златан Елек, Љиљана Стевановић, Верица Ћеранић, Миљана Николић, Стефан Ковачевић, Срђан Поповић и Игор Симић.
Данашње гласање организовано је пошто је претходно Уставни суд "Косова" донио рјешење према коме скупштина није конституисана док се не изабере потпредсједник из редова српске мањине.
