Лукашенко о "томахавцима": За сваки отров постоји противотров

РТ Балкан
12.10.2025
18:04
За сваки отров постоји противотров, изјавио је предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко на маргинама самита Заједнице независних држава, говорећи о потенцијалној испоруци ракета дугог домета "томахавк" Кијеву.
"За сваки отров постоји противотров. Мислим да предсједник Сједињених Држава ово разумије боље од било кога", изјавио је Лукашенко.
Према његовим ријечима, предсједник САД Доналд Трамп разумије да до испоруке не смије доћи јер би у том случају био употребљен "противотров".
Он сматра да Вашинготон неће испоручити "томахавке" и да ће све бити у реду, јер, како наводи, познаје Доналда Трампа као особу.
"Мислим да треба да се смиримо у том погледу. Већ сам рекао да наш пријатељ Доналд има одређену тактику, посебно за рјешавање најхитнијих питања", примјетио је Лукашенко.
Како додаје, Трамп у складу са тим понекад притиска надлежне органе и људе, понекад заузима оштрији приступ, а онда је његова тактика да "мало пусти и повуче се".
"Дакле, не би требало то тако буквално да схватамо, да ће сутра да полите", објаснио је Лукашенко.
Новинари су на маргинама самита у Таџикистану питали бејлоруског предсједника када ће украјинско руководство схватити да су преговори бољи од сукоба. Лукашенко је напоменуо да је раније кривио европске лидере за њихову неспособност да преговарају. Али овде, сматра он, треба узети у обзир и став Владимира Зеленског.
"Последњих дана добијамо много информација да овде није проблем у Сједињеним Државама, које су жељне да напредују, нити у Русији, која је спремна за напредак, нити у европским лидерима. Проблем је више у Владимиру Зеленском. Мислим да он све разумије и разумијеће", сматра бјелоруски лидер.
"Мислим да је Владимир Зеленски склон томе да прихвата снажан притисак споља. Онда ће, под тим притиском, донијети одговарајуће одлуке."
Истовремено, Лукашенко је увјерен да се такве одлуке морају донети хитно како би се избјегао сценарио у којем би Украјина могла да нестане као држава.
"Треба хитно да се активирају. Русија напредује на фронту. Ово кажем одговорно, јер фактички сваки дан то пратим. А то би могло довести до нестанка Украјине као државе", изјавио је бјелоруски лидер.
Додаје да и западни сусједи Украјине имају своје интересе у овом сукобу.
"Желио бих, рећи ћу још једном, да предсједник Украјине саслуша моје приједлоге и схвати да му нико неће донијети срећу у Украјини осим словенских држава. Стога морамо да сједнемо и преговарамо", закључио је Александар Лукашенко, пише РТ Балкан.
