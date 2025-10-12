Намјештени тендери: Хрватској компанији 35 милиона КМ за расвјету у Бањалуци

Извор:
Вечерње новости
12.10.2025
17:15
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, игнорисао је закључке Скупштине града и додијелио фирми "Кончар" из Хрватске 35 милиона марака вриједан тендер за реконструкцију јавне расвјете. Он је потписао одлуку којом се прихвата приједлог Комисије за јавне набавке која је дала приједлог да се "Кончару" додјели уговор.
Подсјећамо, одборници Скупштине града Бањалука недавно су усвојили сет закључака којима су тражили да се тендер обустави, јер је штетан и јер се њиме фаворизује само једна компанија.
Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД у Скупштини града Бањалука, каже да је Станивуковић игнорисао одлуке Скупштине и потписао најштетнији уговор у историји града вриједан 35 милиона КМ са хрватском фирмом "Кончар".
"Као што до сада није хтио да изврши ниједну одлуку Скупштине града, попут јавног превоза, вртића, ево сада и овог најштетнијег уговора у историји града. Никад није потписан штетнији уговор за грађане. Ипак је то урадио, јер је очито интерес који има од тог посла јачи од интереса града и Бањалучана", каже Лукач.
Подсетио је да је идејним пројектом који је наручио Град дефинисано да је за реконструкцију јавне расвјете потребно 13 милиона КМ, што је, како је навео, преко ноћи достигло 35 милиона КМ.
"Град неће имати никакву обавезу осим редовног измиривања трошкова за електричну енергију. Захваљујући овом моделу расвете и након 15 година ми ћемо и даље остваривати уштеде на електричној енергији", рекао је он.
Према његовим ријечима, из тог разлога одржана је ванредна седница Скупштине града како би се указало да је ријеч о намјештеним тендерима и "криминалним дјелатностима на штету Града".
Станивуковић је раније изјавио да је пројекат нове јавне расвјете у Бањалуци "најефикаснији, најповољнији и најбољи у историји Српске".
"Кроз овај пројекат Бањалука ће добити модернију расвјету и уз то оствариће значајне уштеде. Биће замијењено 26.000 сијалица, што ће Граду донети значајне уштеде на електричној енергији, те ћемо уместо 4,3 милиона КМ колико се годишње издваја за струју, издвајати око милион КМ мање", истакао је Станивуковић, пишу Новости.рс.
