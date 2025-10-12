Мара јурила 120 на сат, прешла стотину километара и онда на крову угледала своју мачку

Извор:
Планови за одмор једне породице из Пенсилваније изненада су укључили и њихову мачку када су је затекли на крову свог возила након што су прешли 160 километара од куће.
Породица Денардо била је спремна за велики пут у Њу Хемпшир на маратон, а потом у Њујорк. Поздравили су се са својим љубимцима и закључали кућу, али нису знали да један члан породице има тајни план - мачка Реј Реј није имала намјеру да остане код куће.
Док је комби породице излазио из Китанинга у Пенсилванији, пењао се уз брда и јурио аутопутем брзином од 120 на сат, Реј Реј је био тамо с њима, додуше не у возилу, него на крову!
"Возили смо два сата и морали смо да станемо на пумпу. Мој муж излази да наточи гориво и каже: ‘Мачка је на крову'", описала је бизарну сцену Мара Денардо.
У том тренутку, паника је прешла у невјерицу, а потом у смијех. Нико није могао да повјерује да је Реј Реј преживио "луду вожњу" дугу 160 километара, пуну вјетра, неравнина и саобраћаја. Није био узнемирен и очигледно је био спреман за авантуру.
"Питали смо се: ‘Шта да радимо? Већ смо далеко на путу, а до Њу Хемпшира нас још чека дуга вожња.’ Тада је мој муж рекао: ‘Па мора да иде с нама’", рекла је Мара.
Након кратке паузе у продавници за кућне љубимце, Реј Реј је званично постао дио екипе. Од трчања преко циља на маратону до разгледања Велике Јабуке из удобности ранца, Реј Реј је привлачио пажњу свуда, пише Телеграф.
"Било му је сјајно и имао је праву авантуру", рекла је Мара Денардо.
Објавила је фотографије и видео записе Реј Рејевог дивљег пута на мрежи, и сада људи широм земље обожавају ову неустрашиву мачку.
Мара је такође и открила како је Реј Реј преживео луду вожњу на крову. Наиме, породица је једну од торби са стварима везала на крову, а пошто су у тканини пронађени трагови од канџи, верује се да се Реј Реј "чврсто држао".
