ПДП објавио: Када и гдје ће бити представљен нови покрет и ко ће га чинити

Главни одбор ПДП-а данас је подржао оснивање новог политичког покрета.
Предсједник Партије демократског прогреса Драшко Станивуковић, поручио је да ће званично представљање покрета бити одржано 19. октобра на Палама.
Он је истакао да ПДП сматра да се само политичким укрупњавањем може доћи до изборне побједе и дуго чеканих промјена.
"Покушава се кроз поједине медије направити слика неког хаоса, којег нема. Ово је сабирање наших моралних, умних и свих других капацитета. Ради се о укрупњавању опозиције и овај покрет ће, као и ПДП који ће наставити своје дјеловање, да буде алтернатива садашњој власти и сарађује са опозицијом. Ми не прелазимо негдје тамо, него људи прилазе нама", каже Станивуковић.
Он је објавио да ће нови покрет бити озваничен на Палама, док ће 26. октобра у Бањалуци бити одржана велика конвенција покрета, саопштено је из ове странке.
Додаје да ће до краја године покрет чинити седам организација.
Станивуковић тврди да ће покрет по оснивању бити друга политичка снага у Републици Српској, а сваког дана ће радити да буде најјача.
Главни одбор ПДП је потврдио закључке Предсједништва ПДП-а о неучествовању на пријевременим изборима кроз непријављивање странке за изборе и некандидовање било којег члана ПДП-а.
"Ова одлука никада није искључивала разговоре унутар опозиције и подршку заједничком кандидату, што је и кроз закључке Предсједништва ПДП-а сваки пут и наглашено. Невјероватно је што неки говоре да ПДП прави заокрет, тако што ћемо разговарати са опозиционим странкама. А са ким другим да разговарамо? ПДП може да нема кандидата, али не може да не подржи промјене", истакао је Станивуковић и најавио разговоре са СДС који ће почети у сриједу.
Један од закључака данашње сједнице Главног одбора ПДП јесте да ПДП остаје посвећен европском путу БиХ.
"Спремни смо да подржимо европске законе и учествује у деблокади заједничких институција. Истичемо да је важно усвајање буџета, што је кључно за функционисање државе и институција. ПДП се залаже и за измјене Изборног закона које осигуравају легитимно представљање свих народа", истакао је Станивуковић.
