Возач из Градачца рекордер по износу неплаћених казни: Дужан чак 104.855 КМ

Извор:
Независне
13.10.2025
07:13
Коментари:0
На списку грађана БиХ који су рекордери по износу неплаћених саобраћајних казни убједљиву прву позицију држи возач из Грачанице, који по овом основу дугује 104.855 марака.
Према подацима Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA), у топ десет дужника налазе се и становници Старог Града (сарајевска општина), Градачца, Маглаја, Илиџе, Живиница и Источног Новог Сарајева, чији су дугови, у зависности од случаја до случаја, достигли између 54.870 и 90.970 марака.
Ненад Лукановић из Тузле, стални судски вјештак из области саобраћајне струке, каже да је чињеница да овакви возачи представљају опасност на путевима те додаје да би рјешења требало тражити у измјенама Закона о прекршајима и Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима (ЗОБС) у БиХ, као и правилника који третирају регистрацију возила, продужење возачких дозвола итд. Одузимање возила је, додаје он, такође једно од рјешења.
"У сваком случају то су људи који представљају опасност на нашим путевима. Сврха санкционисања је да се човјек одврати од чињења новог прекршаја. А ако овдје возач има 105.000 КМ дуга, он је очигледно направио безброј прекршаја и у овом случају изгубљен је смисао санкција. Неки од њих имају и возачку дозволу и треба им онемогућити да је продуже док не измире обавезе. Они јесу мањи дио популације, али представљају проблем својим понашањем и нису добар примјер за остале становнике наше земље", рекао је Лукановић за "Независне новине".
Хроника
Дјевојка из БиХ пљачкала путнике у Италији
Слаже се с њим и Мато Јозак из Травника, такође стални судски вјештак из области саобраћајне струке, који исто тако истиче да овакви возачи представљају опасност на путевима како за себе, тако и за друге.
"Као што знате, у току су измјене ЗОБС, с циљем да се у њега уведе и појам обијесног возача. Ја мислим да држава има механизам да ријеши овакве проблеме. Таквим возачима се може стати украј", каже Јозак.
Навео је примјер Швајцарске, гдје је, како каже, још деведесетих година прошлог вијека почело одузимање, а потом и уништавање возила оваквим возачима.
"Гледајте, имали сте људе с много новца, куповали су 'бијесна' возила и правили прекршаје. Дивљали су по цестама. Потом се чак ишло и у измјену Устава. Ти аутомобили су им одузимани и уништавани. Дакле, нису продавана возила, него су уништавана. Треба створити правни оквир код нас за такву праксу. Рјешење мора постојати. Ја сам вјештак и, вјерујте, ако неко вози у насељеном мјесту 60 или 70 km више од дозвољеног, за мене је то узрок несреће. Док се сви не почнемо борити против обијесних возача, биће их на цестама", наглашава Јозак у изјави за "Независне новине".
Подсјећања ради, скоро да нема дана а да на нашим путевима не буде одузето неколико возила од возача који су често у прекршајима.
Један од посљедњих таквих примјера забиљежили су припадници Полицијске управе Приједор, одакле су саопштили да су њихови припадници током контрола у саобраћају одузели два возила од вишеструких повратника у најтежим прекршајима.
"Одузето је возило од возача Д.В. из Приједора који је ухапшен због управљања возилом прије стицања права на управљање, а од возача А.Ј. из Цазина возило је одузето због управљања возилом под утицајем алкохола и за вријеме трајања забране вожње", речено је из Полицијске управе Приједор.
Полицајци су утврдили да возач Д.В. по основу неплаћених казни дугује чак 41.271 КМ, а возач А.Ј. има неизмирених 7.613 КМ, те су им возила привремено одузета како не би наставили по старом.
"Против ових возача надлежном суду слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка", увјеравају из приједорске полиције.
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму