Трамп стигао у Израел

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп слетио је авионом у Израел, пренијели су локални медији.
На аеродрому Бен Гурион у Тел Авиву Трампа су дочекали премијер Израела Бењамин Нетанијаху и предсједник Израела Исак Херцог, преноси Тајмс оф Израел.
Према плану, Трамп ће посјету започети сусретом са Нетанијахуом у његовој канцеларији у израелском парламенту, Кнесету у 10.15 часова по локалном времену, а пола сата касније требало би да се састане са породицама талаца.
Трамп би затим требало да одржи говор у скупштини током пленарне сједнице у 11 часова, а очекује се да ће се у Кнесету обратити и Нетанијаху.
Канцеларија израелског премијера је саопштила да ће Трамп напустити Израел у 13 сати по локалном времену.
Трамп ће затим отпутовати у Египат, гдје ће у Шарм ел Шеику бити копредседавајући самита о Гази, заједно са египатским предсједником Абделом Фатахом ел Сисијем.
President Donald J. Trump arrives in Israel and is greeted by @IsraeliPM, marking the start of a historic day. 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/VxYkG5mMaj— The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025
