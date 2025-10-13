Logo

Трамп стигао у Израел

13.10.2025

09:32

Трамп стигао у Израел
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп слетио је авионом у Израел, пренијели су локални медији.

На аеродрому Бен Гурион у Тел Авиву Трампа су дочекали премијер Израела Бењамин Нетанијаху и предсједник Израела Исак Херцог, преноси Тајмс оф Израел.

Према плану, Трамп ће посјету започети сусретом са Нетанијахуом у његовој канцеларији у израелском парламенту, Кнесету у 10.15 часова по локалном времену, а пола сата касније требало би да се састане са породицама талаца.

Трамп би затим требало да одржи говор у скупштини током пленарне сједнице у 11 часова, а очекује се да ће се у Кнесету обратити и Нетанијаху.

Шон Диди Комбс

Сцена

Диди тражи да пређе у други затвор

Канцеларија израелског премијера је саопштила да ће Трамп напустити Израел у 13 сати по локалном времену.

Трамп ће затим отпутовати у Египат, гдје ће у Шарм ел Шеику бити копредседавајући самита о Гази, заједно са египатским предсједником Абделом Фатахом ел Сисијем.

Доналд Трамп

Израел

Бењамин Нетанјаху

