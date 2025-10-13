Logo

Ослобођено седморо талаца из Појаса Газе

13.10.2025

08:06

Коментари:

0
Ослобођени таоци Израел
Фото: Tanjug/AP/Oded Balilty

Прва група од седморо израелских талаца ослобођена је и предата Међународном комитету Црвеног крста у Појасу Газе, јавио је израелски јавни медијски сервис Кан.

Ројтерс је раније објавио да је палестински покрет Хамас објавио списак талаца које ће ослободити у оквиру мировног споразума са Израелом.

Јапан

Република Српска

Тајфун погодио Јапанска острва Изу, грађанима речено да не излазе из кућа

На списку се налази 20 талаца.

Очекује се да ће данас бити потписан мировни споразум између Израела и Хамаса.

беба

Друштво

У Српској рођено 12 беба

Према писању Ројтерса, Израел ће данас ослободити 1.966 палестинских затвореника.

Подијели:

Тагови:

Израел

Gaza

taoci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

саобраћај - возила - улица - западни транзит

Друштво

Возачи опрез: Појачана фреквенција возила

4 ч

0
Лекорни именовао нову владу

Свијет

Лекорни именовао нову владу

4 ч

0
Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти

Свијет

Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти

4 ч

0
Петковић честитао Српској листи: Српски народ показао одговорност према будућности

Србија

Петковић честитао Српској листи: Српски народ показао одговорност према будућности

4 ч

0

Више из рубрике

Лекорни именовао нову владу

Свијет

Лекорни именовао нову владу

4 ч

0
Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти

Свијет

Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти

4 ч

0
Руска војска

Свијет

Руске снаге обориле 103 украјинска дрона током ноћи

5 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Рат у Гази је завршен, примирје ће опстати

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner