Ослобођено седморо талаца из Појаса Газе

Прва група од седморо израелских талаца ослобођена је и предата Међународном комитету Црвеног крста у Појасу Газе, јавио је израелски јавни медијски сервис Кан.
Ројтерс је раније објавио да је палестински покрет Хамас објавио списак талаца које ће ослободити у оквиру мировног споразума са Израелом.
На списку се налази 20 талаца.
Очекује се да ће данас бити потписан мировни споразум између Израела и Хамаса.
Према писању Ројтерса, Израел ће данас ослободити 1.966 палестинских затвореника.
