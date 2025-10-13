Logo

Возачи опрез: Појачана фреквенција возила

13.10.2025

07:52

саобраћај - возила - улица - западни транзит
На путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ појачана је фреквенција возила, посебно према градским центрима, али су услови за вожњу повољни, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.

На мјестима гдје се изводе санациони радови могу очекивати формирања колона и краћа чекања.

Почели су радови на рехабилитацији магистралног пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну, код Рогуљића.

Саобраћај на надвожњаку ће бити затворен за све категорије возила као и за пјешаке.

Тренутно се саобраћај од Трна до Гламочана одвија двосмјерно.

На путу Билећа-Требиње, на локалитету Жудојевићи у току је санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.

Повремена обустава саобраћаја од 7.00 до 17.00 часова је на магистралном путу Брчко-Бијељина због санације коловоза, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.

На ауто-путевима Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због извођења радова на уређењу раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.

Режим вожње измијењен је на дионици магистралног пута Бродар-Вишеград због радова у тунелима Грабовица и Оштри врх.

Радови се изводе на путним правцима Козарска Дубица-Приједор, Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Градишка-Чатрња, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Добро Поље-Миљевина, Србац-Дервента, Клашнице-Нова Топола и Дервиши-Шарговац-Бањалука /пијаца/.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Преко моста је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева измијењен је режим саобраћаја.

У току је санација клизишта у мјесту Осија, локалитет, Сијерачке стијене, на магистралном путу Добро Поље-Миљевина, гдје долази до получасовних застоја од 7.30 до 17.00 часова.

Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком. Усљед клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а на регионалном путу Прњавор-Укрина у Вијачанима отежано се вози 50 метара.

Због опасности од појаве клизишта у рејону Старог Угљевика, забрањен је саобраћај на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице.

Привремене обуставе саобраћаја, због деминирања, актуелне су на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, каменолом "Хан Дервента" у општини Пале, затим на путном правцу Устипрача–Ново Горажде, те Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи.

У ФБиХ је због оштећења коловоза на магистралном путу Жепче–Маглај, локација Озимица, на мјесту споја са будућом петљом ауто-пута, саобраћа се успорено. Због велике фреквенције возила на овој дионици, могући су повремени застоји и дужа задржавања.

Због радова на редовном одржавају 7.00 до 16.00 часова, на магистралном путу Грачаница-Добој, дионица Бријесница-Клокотница, у функцији је једна трака, уз ручну регулацију саобраћаја.

Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Зеница-Добој /дионица Доња Враца-Лијешница/, Јабланица-Блидиње, Јабланица-Прозор у насељу Мирци, на улазу у Читлук из правца Мостара и Јајце-Црна Ријека.

На граничним прелазима са Хрватском почела је регистрација путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, што повремено може условити дужа задржавања на граничним прелазима. Задржавања за сада нису дужа од 30 минута.

Из АМС-а подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила до три и по тоне.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила изнад пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.

