Шта нам звијезде доносе данас?
Овнови ће бити пуни енергије и спремни за директну акцију, али пазите да не донесете исхитрене одлуке под утицајем импулса; потребно је да мудро усмјерите своју борбеност. Избјегавајте расправе са партнером због ситница и покушајте да више пажње посветите заједничким тренуцима. Могућа је напетост мишића или главобоља, усмјерите вишак енергије кроз спорт.
Биковима ће финансијска питања бити у фокусу па ћете темељно анализирати сва улагања и потенцијалне трошкове, јер ваша стрпљивост доноси дугорочни успјех. Уживаћете у сигурности и топлини свог дома и партнера, тежећи ка умирујућој и стабилној атмосфери. Пријаће вам уживање у доброј храни, али покушајте да будете умјерени, те се опустите уз квалитетан одмор.
Близанцима ће комуникација бити кључна па ћете успјешно договарати нове сарадње и ширити круг пословних контаката, али пазите да се због превише обавеза не расплинете. Бићете веома забавни и жељни интелектуалне стимулације у односу; важно је да искрено разговарате о својим осјећањима. Нервни систем може бити осјетљив, па смањите изложеност стресу и пронађите вријеме за опуштање у тишини.
Ракови ће се посветити рјешавању питања везаних за дом, породични бизнис или улагање у некретнине, ослањајући се на своју интуицију. Бићете емотивнији него иначе тражећи блискост и разумијевање у односу, а партнеру ће бити потребно ваше њежно охрабрење. Здравље је стабилно, али обратите пажњу на стомак и исхрану, избјегавајте стресне ситуације које утичу на варење.
Лавови ће имати потребу да истакну свој ауторитет и да буду у центру пажње што ћете постићи успјешном презентацијом својих идеја, јер ваша креативност долази до изражаја. Жељећете да вас партнер цијени и хвали, а заузврат ћете дати пуно топлине и великодушности. Обављајте уобичајене активности, али припазите да се не префорсирате, не заборавите на довољно сна.
Дјевице ће анализирати сваки детаљ у свом радном окружењу те ћете тежити ка савршенству и ефикасности у обављању задатака, јер ће ваш труд бити примијећен. Бићете критичнији према партнеру, па је важно да се суздржите од претјераног зановијетања и да покажете више разумијевања. Могућа је осјетљивост на промјене времена; побрините се за уређеност своје околине јер то позитивно утиче на ваше ментално здравље.
Ваге ће тражити хармонију и равнотежу у пословним односима, те ћете бити одлични у посредовању и тимском раду, јер посао кроз сарадњу доноси напредак. Ово је ваш период за романтику и уживање, те ћете тежити ка идеализовању и продубљивању односа са партнером. Осјетљиви сте на стрес, па је важно да пронађете унутрашњи мир; пријаће вам уживање у умјетности и љепоти.
Шкорпије, бићете изузетно фокусиране и истрајне у постизању својих циљева, спремне да пронађете скривене информације или да донесете важне одлуке, па искористите своју моћ запажања. Страсти ће бити појачане, па ћете тражити дубоку емотивну и физичку повезаност; важно је да контролишете љубомору и сумњичавост. Имаћете потребу да се ријешите лоших навика; успјешно ћете се опорављати, али је важно да избјегавате екстреме.
Стријелчеви ће имати жељу за ширењем знања и хоризоната, што може довести до нових пословних прилика или планирања путовања; будите оптимистични и спремни на учење. Са партнером ћете размјењивати филозофске идеје и уживати у заједничким плановима за будућност, тражећи слободу унутар везе. Важно је да будете активни на отвореном; пазите на подручје кукова и бутина, те будите умјерени са храном и пићем.
Јарчеви ће се посветити каријери и друштвеном статусу, те ћете одговорно и темељно обављати своје обавезе, а постићи ћете резултате својим радом. У односу сте веома одговорни и поуздани, али је потребно да покажете више њежности и емоција. Могућа је осјетљивост на подручју костију и зглобова; одржавајте добру кондицију и редовно се крећите.
Водолијама ће фокус бити на тимском раду и сарадњи са пријатељима или истомишљеницима, те ћете успјешно реализовати заједничке пројекте, а ваша оригиналност доноси неочекивана рјешења. Жељећете слободу и независност у односу, а привлачиће вас интелигентне и необичне особе; избјегавајте хладноћу у комуникацији. Пазите на циркулацију и нервни систем; пријаће вам опуштање уз музику и друштвене активности.
Рибама ће интуиција бити најјачи савезник, посебно у пословима који захтијевају креативност или рад иза сцене, али избјегавајте одлагање обавеза. Бићете саосјећајни и спремни на жртвовање за партнера, али пазите да не дозволите да вас искористе, већ тежите ка романтичним тренуцима. Здравље је осјетљиво на стрес и туђе проблеме, па се повуците и одморите, а пријаће вам медитација и боравак поред воде.
