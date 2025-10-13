Logo

Нобел под сумњом: Покренута истрага због необичних опклада

Извор:

СРНА

13.10.2025

07:38

Коментари:

0
Нобел под сумњом: Покренута истрага због необичних опклада
Фото: Tanjug/AP/TT News Agency/Henrik Montgomery

Норвешки Нобелов институт ангажовао је међународне компјутерске стручњаке да би помогли у истрази о сумњивим опкладама које су уплаћене само неколико сати прије објављивања имена овогодишњег добитника Нобелове награде за мир.

Лист "Дагбладет" пише да је директор Института Кристијан Берг Харпвикен рекао да је ангажовано неколико спољних специјализованих агенција.

Границе

Друштво

Ово морате знати прије путовања у ЕУ

Он није открио који су међународни партнери укључени у истрагу.

Необични обрасци клађења подстакли су спекулације о могућем цурењу информација из Института, пренијела је агенција ДПА.

Међутим, Харпвикен је рекао да не вјерује да је дошло до цурења информација, већ да је организација можда била мета кибернетичке шпијунаже.

У разговору за "Дагбладет" он је изјавио да се вјерује да су могући починиоци имали финансијски мотив, али да не може да се искључи политичка позадина.

Руска-војска-280925

Свијет

Руске снаге обориле 103 украјинска дрона током ноћи

Велике суме уплаћене су у кладионицама на добитницу Нобелове награде, опозиционог лидера из Венецуеле Марију Корину Мачаду, која претходно није сматрана за фаворита.

Опкладе на њено име порасле су у сатима прије него што је њена побједа објављена у петак, 10. октобра.

Подијели:

Таг:

nobelova nagrada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пијте овај напитак пола сата прије доручка: Тијело ће бити препорођено

Здравље

Пијте овај напитак пола сата прије доручка: Тијело ће бити препорођено

5 ч

0
Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу избора

Србија

Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу избора

5 ч

0
Петровић и Блануша о броју запослених у Електропривреди Републике Српске

Економија

Петровић и Блануша о броју запослених у Електропривреди Републике Српске

5 ч

2
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Рат у Гази је завршен, примирје ће опстати

5 ч

0

Више из рубрике

Преминула Дајана Китон

Култура

Преминула Дајана Китон

1 д

0
Умро муж Јасмиле Жбанић

Култура

Умро муж Јасмиле Жбанић

3 д

1
Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

Култура

Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

3 д

0
Прича 100 година прије "Игре престола": Познато је када ће бити емитована серија "Витез 7 краљевстава"

Култура

Прича 100 година прије "Игре престола": Познато је када ће бити емитована серија "Витез 7 краљевстава"

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

12

23

Тужиоцу пријетио батинама и паљењем возила: Гатарићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner