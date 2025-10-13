Нобел под сумњом: Покренута истрага због необичних опклада

Извор:
Норвешки Нобелов институт ангажовао је међународне компјутерске стручњаке да би помогли у истрази о сумњивим опкладама које су уплаћене само неколико сати прије објављивања имена овогодишњег добитника Нобелове награде за мир.
Лист "Дагбладет" пише да је директор Института Кристијан Берг Харпвикен рекао да је ангажовано неколико спољних специјализованих агенција.
Он није открио који су међународни партнери укључени у истрагу.
Необични обрасци клађења подстакли су спекулације о могућем цурењу информација из Института, пренијела је агенција ДПА.
Међутим, Харпвикен је рекао да не вјерује да је дошло до цурења информација, већ да је организација можда била мета кибернетичке шпијунаже.
У разговору за "Дагбладет" он је изјавио да се вјерује да су могући починиоци имали финансијски мотив, али да не може да се искључи политичка позадина.
Велике суме уплаћене су у кладионицама на добитницу Нобелове награде, опозиционог лидера из Венецуеле Марију Корину Мачаду, која претходно није сматрана за фаворита.
Опкладе на њено име порасле су у сатима прије него што је њена побједа објављена у петак, 10. октобра.
