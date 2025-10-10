Logo

Умро муж Јасмиле Жбанић

Извор:

Агенције

10.10.2025

09:46

Коментари:

0
Умро муж Јасмиле Жбанић

Муж познате редитељице Јасмиле Жбанић, Дамир Ибрахимовић, преминуо је синоћ у Сарајеву, сазнаје Рапорт.

Ибрахимовић је био познати продуцент који је заједно с редитељицом имао продукцијску кућу "Деблокада".

Дамир Ибрахимовић је рођен 18. јула 1965. године, у Сарајеву. Дипломирао је на Економском факултету у Сарајеву. Директор је Удружења умјетника "Деблокада" и продуцент и режисер дугометражних и краткометражних филмова.

Јасмила и Дамир имају кћерку Зое.

(Рапорт.ба)

Подијели:

Тагови:

Јасмила Жбанић

reditelj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

Култура

Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

33 мин

0
Прича 100 година прије "Игре престола": Познато је када ће бити емитована серија "Витез 7 краљевстава"

Култура

Прича 100 година прије "Игре престола": Познато је када ће бити емитована серија "Витез 7 краљевстава"

48 мин

0
Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

Култура

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

16 ч

0
Популарна глумица умрла након бициклистичке несреће

Култура

Популарна глумица умрла након бициклистичке несреће

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

09

49

Овако је Путинова баба правила кисели купус, јединствена рецептура

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner