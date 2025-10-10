Умро муж Јасмиле Жбанић

Извор:
Муж познате редитељице Јасмиле Жбанић, Дамир Ибрахимовић, преминуо је синоћ у Сарајеву, сазнаје Рапорт.
Ибрахимовић је био познати продуцент који је заједно с редитељицом имао продукцијску кућу "Деблокада".
Дамир Ибрахимовић је рођен 18. јула 1965. године, у Сарајеву. Дипломирао је на Економском факултету у Сарајеву. Директор је Удружења умјетника "Деблокада" и продуцент и режисер дугометражних и краткометражних филмова.
Јасмила и Дамир имају кћерку Зое.
