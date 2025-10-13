Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу избора

Извор:
Танјуг
13.10.2025
07:26
Коментари:0
Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу локалних избора који ће бити одржан 9. новембра, пошто у првом кругу ниједан од кандидата није освојио више од 50 одсто гласова, показују подаци објављени на сајту централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).
Према тим подацима, кандидати Самоопредјељења воде у првом кругу у Подујеву, Косовској Каменици и Штимљу, а у Истоку и Липљану воде кандидати Демократског савеза Косова.
У Србици, Ђенерал Јанковићу и Урошевцу у вођству су кандидати Демократске партије Косова, а у Дечанима и Клини кандидати Алијансе за будућност Косова.
Странка Нисма води у Малишеву.
Економија
Петровић и Блануша о броју запослених у Електропривреди Републике Српске
У Приштини у други круг иду кандидати Демократског савеза Косова и Самоопредјељења, у Јужној Митровици Демократске партије Косова и Самоопредјељења, а у Призрену кандидати Демократске партије и Самоопредјељења.
У Липљану у други круг иду кандидати Демократске партије Косова и Демократског савеза Косова, у Обилићу Демократског савеза и Самоопредјељења, а у Вучитрну у други круг иду кандидати Демократског савеза и Самоопредјељења.
У Пећи у други круг иду Демократски савез Косова и Самоопредјељење, а у Ђаковици кандидати Алијансе за будућност Косова и Самоопредјељења.
Свијет
Трамп: Рат у Гази је завршен, примирје ће опстати
Према подацима ЦИК-а, излазност на изборима је била 39,51 одсто, а највећа излазност забиљежена је у српским срединама.
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму