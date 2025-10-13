Logo

Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу избора

Извор:

Танјуг

13.10.2025

07:26

Коментари:

0
Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу избора
Фото: Танјуг/АП

Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу локалних избора који ће бити одржан 9. новембра, пошто у првом кругу ниједан од кандидата није освојио више од 50 одсто гласова, показују подаци објављени на сајту централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).

Према тим подацима, кандидати Самоопредјељења воде у првом кругу у Подујеву, Косовској Каменици и Штимљу, а у Истоку и Липљану воде кандидати Демократског савеза Косова.

У Србици, Ђенерал Јанковићу и Урошевцу у вођству су кандидати Демократске партије Косова, а у Дечанима и Клини кандидати Алијансе за будућност Косова.

Странка Нисма води у Малишеву.

Лука Петровић и Бранко Блануша

Економија

Петровић и Блануша о броју запослених у Електропривреди Републике Српске

У Приштини у други круг иду кандидати Демократског савеза Косова и Самоопредјељења, у Јужној Митровици Демократске партије Косова и Самоопредјељења, а у Призрену кандидати Демократске партије и Самоопредјељења.

У Липљану у други круг иду кандидати Демократске партије Косова и Демократског савеза Косова, у Обилићу Демократског савеза и Самоопредјељења, а у Вучитрну у други круг иду кандидати Демократског савеза и Самоопредјељења.

У Пећи у други круг иду Демократски савез Косова и Самоопредјељење, а у Ђаковици кандидати Алијансе за будућност Косова и Самоопредјељења.

donald-tramp-28082025

Свијет

Трамп: Рат у Гази је завршен, примирје ће опстати

Према подацима ЦИК-а, излазност на изборима је била 39,51 одсто, а највећа излазност забиљежена је у српским срединама.

Подијели:

Тагови:

izbori

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петровић и Блануша о броју запослених у Електропривреди Републике Српске

Економија

Петровић и Блануша о броју запослених у Електропривреди Републике Српске

5 ч

2
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Рат у Гази је завршен, примирје ће опстати

5 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Возач из Градачца рекордер по износу неплаћених казни: Дужан чак 104.855 КМ

5 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Хроника

Дјевојка из БиХ пљачкала путнике у Италији

5 ч

0

Више из рубрике

Вучић: Убједљива побједа Српске листе

Србија

Вучић: Убједљива побједа Српске листе

5 ч

0
Затворена бирачка мјеста на КиМ, почиње бројање гласова

Србија

Затворена бирачка мјеста на КиМ, почиње бројање гласова

16 ч

0
Избори на Косову

Србија

Највећа излазност у Звечану, Зубином Потоку и Сјеверној Митровици

23 ч

0
Вучић: Албанци нервозни због већег изласка Срба

Србија

Вучић: Албанци нервозни због већег изласка Срба

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner