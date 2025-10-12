Logo

Смршала 134 килограма, али њена породица и даље није задовољна

Извор:

Курир

12.10.2025

16:01

Смршала 134 килограма, али њена породица и даље није задовољна
Фото: Printscreen/Instagram/fatgirlfedup

Лекси Рид, која сада има 34 године, никада није скривала тешкоће кроз које је прошла док је истрајно губила своје килограме.

Инфлуенсерка Лекси Рид поново је привукла пажњу пратилаца на Инстаграму објавивши видео у којем са поносом носи плави једнодијелни купаћи костим само неколико мјесеци након што је изгубила више од 136 килограма. Овај потез био је више од модне изјаве, била је то снажна порука о прихватању себе и грађењу самопоуздања.

"Ове године преузимам своју моћ и одбијам да скривам своје тело, да га узимам здраво за готово или да не носим купаћи костим, написала је у опису видеа."

Пут кроз болест и опоравак

Лекси, која сада има 34 године, никада није скривала тешкоће кроз које је прошла. Један од највећих изазова био је живот са ријетком болешћу – калцифилаксијом, која јој је изазвала преко 30 отворених рана на тијелу и знатно ограничила кретање и свакодневне активности.

"Никада нећу заборавити како сам плакала у колима свог супруга јер нисам могла да идем на базен", присјећа се емотивно.

Ова болест усљед бубрежне инсуфицијенције захтијевала је скоро 60 недјеља интензивног лијечења, укључујући вишеструке интравенске терапије које су јој значајно побољшале квалитет живота.

Порука свима: "Свако тијело је тијело за плажу"

На свом профилу, Лекси често говори о тјелесним промјенама које долазе након великог губитка килограма, укључујући опуштену кожу, ожиљке, проширене вене и наслаге калцијума које су посљедица њене болести. Иако је успјела да знатно смањи тјелесну тежину, суочавала се и са емоционалним изазовима, посебно када је наишла на неразумијевање чак и међу ближњима.

"Изгубила сам више од 136 килограма и била сам поносна што могу да пробам купаћи костим у кабини која није само за плус-сизе. А онда ми је члан породице рекао да покријем ноге због вишка коже."

Без обзира на све, Лекси је одлучна у томе да промијени наративе о тијелу и самопоуздању:

"Као неко ко је некада имао 220 килограма, са опуштеном кожом, проширеним венама, наслагама калцијума и ожиљцима, ово је подсјетник да купаћи костим треба да носи свако тијело."

Велики циљеви и још већи напредак

Лекси је своју трансформацију започела са 220 килограма, а крајем 2023. године њена тежина је пала испод 90 килограма. До фебруара 2024. године постигла је свој циљ – 84 килограма. Током процеса је накратко повратила око 40 килограма усљед болести, али се поново вратила свом циљу.

"Не желим само да вриштим од среће, али заиста сам узбуђена. Вољела бих да могу да се вратим и загрлим ону себе из прошлости, да јој покажем да ствари заиста могу да постану боље, изјавила је тада."

Инспирација и подршка другима

Данас, Лекси Рид је много више од инфлуенсерке – постала је симбол снаге, упорности и самоприхватања. Кроз своје објаве наставља да мотивише хиљаде људи широм свијета, показујући да трансформација не подразумијева само физичку промјену, већ и унутрашњи раст.

(Курир)

