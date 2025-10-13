Logo

Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти

РТРС

13.10.2025

07:46

Преминуо дизајнер обуће Ћезаре Паћоти
Фото: Pixabay

Ћезаре Паћоти, италијански дизајнер обуће, преминуо је у 67. години, пренијели су данас италијански медији.

Паћоти је преминуо у свом дому у месту Ћивитанова Марке, након изненадне болести, наводи Раи.

Анса преноси да је, према првим извјештајима, Паћотију било лоше и да је његова породица подигла узбуну.

Међутим, када су стигле службе хитне помоћи, нису могле ништа да учине.

Заједно са својом сестром Паолом, осамдесетих година прошлог вијека преузео је занатску радионицу обуће коју су његови родитељи отворили 1948. године, претворивши је у симбол обуће, наводи Раи.

Датум сахране још није званично објављен, пише РТРС.

