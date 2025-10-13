Logo

Мушкарац сам изашао из ријеке Саве, превезен у болницу

Танјуг

13.10.2025

11:22

Мушкарац који је јутрос око 9 сати виђен да улази у ријеку Саву код загребачког насеља Трње, сам је изашао из корита и колима Хитне медицинске помоћи превезен је у болницу.

То је за Хину потврдила Полицијска управа загребачка (ПУЗ).

Хроника

Мотоциклиста тешко повријеђен у судару са аутомобилом

Медији су раније јавили да је у ријеци Сави у току потрага за мушкарцем, након што им је пролазник дојавио да је у ријеци, између Моста младости и Моста слободе, видео мушку особу.

За сада нена више информација о овом случају.

Rijeka Sava

Загреб

