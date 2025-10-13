Logo

Ухапшен српски криминалац с двоструким идентитетом: Има и држављанство БиХ

Извор:

Јутарњи.хр

13.10.2025

10:57

Ухапшен српски криминалац с двоструким идентитетом: Има и држављанство БиХ
Држављанин Србије који је тамо вишеструко осуђиван, ухапшен је прошле седмице у једном локалу у Савској улици у Загребу током наизглед случајне рације загребачке полиције.

Приликом контроле легитимације, показао је оригиналну хрватску личну карту, али с другим идентитетом.

Александар Мајмуновић био је у Србији осуђен на четири године затвора због учешћа у пљачки златаре у Зрењанину, током које је један од његових саучесника убио полицајца који је покушао да их заустави.

Убица полицајца, Данијел Томић, осуђен је на 20 година затвора, што је била максимална казна коју је суд могао да изрекне јер је у вријеме злочина био млађи пунољетник.

Мајмуновић, који посједује држављанства Србије и БиХ, наводно је у Хрватску стигао тек недавно и користио се личном картом на име Дејан Митровић.

Међутим, полицајци су успјели да открију Мајмуновићев прави идентитет и утврдили да је фалсификована лична карта издата у Вуковару на име стварне особе, али са његовом фотографијом, преноси Јутарњи.

Према свему судећи, документ је набављен на исти начин на који балкански криминалци већ годинама путем превара обијају хрватске пасоше.

