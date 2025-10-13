Мотоциклиста тешко повријеђен у судару са аутомобилом

13.10.2025
Мотициклиста Б. С. из Градишке тешко је повријеђен у судару са аутомобилом у мјесту Брестовчина на магистралном путу Градишка–Бањалука.
Аутомобилом "цитроен" управљао је Љ. С. из Градишке, а на оба возила причињена је материјална штета, саопштено је из Полицијске управе Градишка.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наредио да се против возача аутомобила достави извјештај о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.
