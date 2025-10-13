Logo

Мотоциклиста тешко повријеђен у судару са аутомобилом

13.10.2025

11:13

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Мотициклиста Б. С. из Градишке тешко је повријеђен у судару са аутомобилом у мјесту Брестовчина на магистралном путу Градишка–Бањалука.

Аутомобилом "цитроен" управљао је Љ. С. из Градишке, а на оба возила причињена је материјална штета, саопштено је из Полицијске управе Градишка.

АИ бескућник

Наука и технологија

Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наредио да се против возача аутомобила достави извјештај о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.

Подијели:

Таг:

povrijeđen motociklista

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три боје за косу које ће жене обожавати ове јесени

Стил

Три боје за косу које ће жене обожавати ове јесени

1 ч

0
Ухапшен српски криминалац с двоструким идентитетом: Има и држављанство БиХ

Регион

Ухапшен српски криминалац с двоструким идентитетом: Има и држављанство БиХ

1 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ово су најсебичнији знакаови Зодијака

1 ч

0
Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

Хроника

Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

1 ч

0

Више из рубрике

Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

Хроника

Дервећанин насрнуо ножем на суграђанина

1 ч

0
Жена за воланом умало изгубила живот због смрдибубе?

Хроника

Жена за воланом умало изгубила живот због смрдибубе?

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Аутом ударио пјешака у Зворнику, преминуо у болници

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Возач из Градачца рекордер по износу неплаћених казни: Дужан чак 104.855 КМ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner