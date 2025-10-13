Аутом ударио пјешака у Зворнику, преминуо у болници

13.10.2025
10:06
Пјешак Р.М. подлегао је повредама у суботу, 11. октобра, након што га је истог дана код Зворника ударило возило, саопштено је из зворничке полиције.
Несрећа се догодила на магистралном путу Доње Цапарде - Каракај 2, у мјесту Јардан, град Зворник, око 17 часова.
У несрећи су учествовали пјешак Р.М. из Зворника и аутомобил поло, којег је возио М.Н., такође из овог града.
"Пјешак је ради указивања љекарске помоћи превезен у Болницу Зворник, одакле је на даље лијечење упућен у Универзитетски клинички центар Тузла. Истог дана, око 20 часова, обавјештени смо да је Р.М. подлегао повредама", рекли су из полиције.
Увиђај су обавили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио предузимање свих мјера и радњи и достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.
