Жена за воланом умало изгубила живот због смрдибубе?

Курир

13.10.2025

10:27

Жена за воланом умало изгубила живот због смрдибубе?
Фото: Танјуг

Узнемирујуће сцене могле су се у недјељу око 15 сати видјети на улазу у Качарево, гдје се у то вријеме догодила саобраћајна незгода у којој, за право чудо, нема теже повријеђених особа.

Возачи су на дионици пута између панчевачког насеља Скробара и Качарева примјетили аутомобил који је слетио са пута, а потом су потрчали ка возилу у жељи да евентуално помогну повријеђенима, али су затекли празно возило. Како каже један од очевидаца, мало прије тога на мјесту догађаја били су полиција и хитна помоћ.

policija rs

Хроника

Аутом ударио пјешака у Зворнику, преминуо у болници

Жељко Грујић, портпарол Полицијске управе Панчево, наводи да у овом удесу нема теже повријеђених лица.

- За воланом је била особа женског пола која је, из за сада неутврђених разлога, изгубила контролу над возилом и слетјела с пута. Она је била једина особа у возилу и са лакшим повредама превезена је у Општу болницу Панчево. Након увиђаја биће познато више информација. Нема обуставе саобраћаја - рекао је Грујић за здравопанцево.рс.

Hitna pomoć

Свијет

Експлозија у стамбеној згради, повријеђено више од 45 особа

Слупала се због смрдибубе?!

Према незваничним информацијама до којих је портал „Здраво Панчево” дошао, жену је заправо омела смрдибуба која јој се нашла у видном пољу и коју је она покушала да истјера из возила.

Због тога је, по свему судећи, изгубила контролу, закачила меку банкину и слетјела с пута.

Саобраћајна несрећа

смрдибуба

