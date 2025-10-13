Жена за воланом умало изгубила живот због смрдибубе?

Извор:
Узнемирујуће сцене могле су се у недјељу око 15 сати видјети на улазу у Качарево, гдје се у то вријеме догодила саобраћајна незгода у којој, за право чудо, нема теже повријеђених особа.
Возачи су на дионици пута између панчевачког насеља Скробара и Качарева примјетили аутомобил који је слетио са пута, а потом су потрчали ка возилу у жељи да евентуално помогну повријеђенима, али су затекли празно возило. Како каже један од очевидаца, мало прије тога на мјесту догађаја били су полиција и хитна помоћ.
Жељко Грујић, портпарол Полицијске управе Панчево, наводи да у овом удесу нема теже повријеђених лица.
- За воланом је била особа женског пола која је, из за сада неутврђених разлога, изгубила контролу над возилом и слетјела с пута. Она је била једина особа у возилу и са лакшим повредама превезена је у Општу болницу Панчево. Након увиђаја биће познато више информација. Нема обуставе саобраћаја - рекао је Грујић за здравопанцево.рс.
Према незваничним информацијама до којих је портал „Здраво Панчево” дошао, жену је заправо омела смрдибуба која јој се нашла у видном пољу и коју је она покушала да истјера из возила.
Због тога је, по свему судећи, изгубила контролу, закачила меку банкину и слетјела с пута.
