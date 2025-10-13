Logo

Ово су најсебичнији знакаови Зодијака

13.10.2025

10:45

Horoskop
Фото: Pexels

Они често стављају своје потребе испред туђих. У односима знају д‌јеловати дистанцирано или захтјевно јер вјерују да се морају борити за оно што желе.

Иако их многи могу сматрати хладнима или егоцентричнима, иза тога се често крије потреба за сигурношћу и страх од рањивости.

Према звијездама, најсебичнији људи често су припадници ових знакова.

Ован

Импулсивност Овнова може их навести да не размишљају о туђим осјећајима док слиједе своје циљеве.

Увијек желе преузети иницијативу, а ако се неко не слаже са њиховим приступом, брзо изгубе стрпљење.

Иако то не чине намјерно, њихова потреба да буду најбољи понекад их чини незаинтересованима за туђе потребе.

Ипак, када схвате колико им значи подршка ближњих, знају показати и своју топлију страну.

Лав

Лавови воле бити у центру пажње и тешко подносе ако нису у фокусу.

Њихово самопоуздање понекад се претвори у потребу да буду обожавани и потврђени од других.

Иако често имају велико срце, знају д‌јеловати себично ако им се чини да губе контролу или признање.

Њихов его тражи сталну потврду да су посебни, што може исцрпити људе у њиховој близини.

Када науче дијелити свјетла позорнице, Лавови постају јако великодушни и брижни партнери и пријатељи.

Шкорпија

Шкорпије су изузетно интензивне и емоционално затворене када осјете да им пријети губитак контроле.

У односима често д‌јелују посесивно, а њихова потреба за сигурношћу може се претворити у себично понашање.

Тешко дијеле своје планове и осјећаје јер вјерују да је рањивост слабост.

Њихова тајанственост понекад ствара дојам да мисле само на себе, иако заправо покушавају заштитити оно до чега им је највише стало.

Када науче вјеровати другима, постају лојални и дубоко одани.

Јарац

Јарчеви су познати по амбицији и усмјерености на циљ, али та упорност их понекад удаљи од људи око њих.

У потрази за успјехом могу заборавити колико су им важни лични односи.

Њихов практичан поглед на свијет често их чини хладнима јер не воле губити вријеме на оно што не сматрају корисним.

Иако д‌јелују себично, иза тога се крије жеља за стабилношћу и осјећајем сигурности, преноси Индекс.

Када нађу равнотежу између каријере и емоција, показују колико заправо цијене оне који их подржавају.

